Director del O'Horán pide frenar agresiones al personal de la salud

MÉRIDA.- Con nostalgia y con indignación, el director general del Hospital Regional “Agustín O'Horán”, Marco Antonio Cetina Cámara, reconoció que en Mérida no paran las agresiones físicas y verbales contra personal médico, de enfermería y paramédicos de los hospitales por el temor al Covid-19.

En una entrevista con el Diario, el doctor Cetina Cámara habló de las agresiones que ha sufrido el personal de la salud por el nuevo coronavirus.

“Deben entender que nosotros no somos focos de infección, nosotros somos foco de contención, tratamos de contener el virus. En los hospitales tenemos todos los sistemas de contención para evitar la propagación entre el personal. Pareciera que es una situación poco entendible, o que la gente lo capta muy poco, pero nosotros allá en el hospital O’Horán, nuestro personal médico, de enfermería y paramédicos, siguen todas las líneas y protocolos de contención".

"Está garantizado que este personal no es infectable, no va a infectar a nadie, no va a generar ningún problema de salud, que la sociedad esté tranquila, que entienda que nosotros somos los que los vamos a ayudar, si ellos nos van ayudar a nosotros, con ello vamos a salir más fácil”.

Enfatizó que sí hay colaboración entre el gobierno, la sociedad y el personal de salud juntos saldrán adelante y por ello pide a la gente que le eche la mano al personal médico, a las enfermeras, a los paramédicos y todo aquel que vista un uniforme de una institución de salud porque ellos hacen su parte con atender a los pacientes con todas las medidas de protección para evitar los contagios, tanto adentro, como afuera del hospital.

El doctor Cetina Cámara informó que una enfermera del O´Horán fue víctima de una agresión y lo reportó a la Secretaría de Salud para que tomara cartas en este caso y hasta el momento no ha habido otro reporte de agresión. Sin embargo, hace unos días tuvo conocimiento que un enfermero del Hospital Juárez del IMSS fue agredido cuando caminaba en la calle por el simple hecho de que vestía su uniforme blanco.

“El agresor, sin preguntar, ni saber que este personal salía de su trabajo y venía muy cansado porque cubrió su turno, lo agredió”, señaló. “Son acciones que no alcanzamos a entender plenamente, pero bueno, no queremos justificarlo, queremos evitar que no se presenten en el futuro y por ello pedimos la comprensión de la sociedad, que la gente comprenda que no son un foco de infección y que los respete”.

Medidas para proteger al personal

“Estamos concientizando a la población al publicar la información de las agresiones y las formas de contagio”, dijo.

“La gente puede contagiarse en la calle por no obedecer las reglas de confinamiento, puede ir libremente por la calle y pensar que caminando y no estar cerca de la gente con ello pueden librar el contagio, pero no es así. Así como van a los supermercados, a las tiendas, van a otros lados y piensen que allí no se van a contagiar, a lo mejor ya se contagiaron sin saberlo y todavía piensan que en algún hospital puede adquirir el virus".

Personal médico tendría vehículo particular

El doctor Eulogio Piña Briceño, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, terció en la entrevista para informar que el sindicato contrató un vehículo con capacidad de 20 personas, guardando la sana distancia.

Aunque este solo sería para el traslado del personal médico del O´Horán a los paraderos del centro de la ciudad. Además informó que hay otros mecanismos de ayuda para evitar que viajen en el transporte público.

“Al personal de salud se le debería de estimular, aplaudir y reconocer por el trabajo que realizan en esta emergencia sanitaria del coronavirus”, afirmó el doctor Piña Briceño.

