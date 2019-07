“Austeridad extrema”

Dirigente sindical señala problemas en la Semarnat

Dependencias adscritas a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán padecen una “austeridad republicana extrema”, al grado que hay racionamiento de gasolina para los vehículos, tareas que se han dejado de realizar para generar un ahorro y déficit de personal por la falta de renovación de contratos laborales temporales.

Ese panorama institucional ve en estos momentos en algunas representaciones federales de Yucatán el secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat, Wilberth May Alfaro, pero también reconoce que el cambio de titular tiene algo positivo “porque Víctor Manuel Toledo Manzur es más sensible” que su antecesora, Josefa González-Blanco Ortiz Mena, pues aparentemente ya resolvió la deuda que tiene desde febrero la dependencia con los combatientes de incendios. En el caso de Yucatán son 40 brigadistas que no reciben el pago de horas extras y por disponibilidad de tiempo.

Cuando oyó este planteamiento, el secretario Toledo Manzur ofreció al sindicato nacional que esta quincena finiquitaría esa deuda. El pago pendiente por cada combatiente es de aproximadamente $35,000.

“El nuevo secretario ya tuvo reunión con nuestro sindicato a nivel nacional y se le notó más sensible y de mejor trato”, dijo el ingeniero May Alfaro. “Se le plantearon varios temas y uno que ofreció solucionar rápido es la falta de pago de las horas extras de los combatientes de incendios. Lo que no se volvió a tratar es sobre la transferencia de las oficinas centrales de la Semarnat a Mérida. Lo que ya se hizo fue la compactación de oficinas para ahorrar la renta de predios. En el caso de las representaciones de la Semarnat y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conap) pasaron al edificio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tiene edificio propio. Solo falta que se transfiera la Profepa”.

May Alfaro dijo que en todas las representaciones federales de este sector el Gobierno de México aplica recortes presupuestales y eso ha ocasionado una disminución de compra de combustible para los vehículos, de modo que se raciona tanto que en ocasiones no hay suficiente gasolina para todas las unidades.

“Solo se realizan las necesidades urgentes con los vehículos y ahora las notificaciones que deben ser de forma personal, se realizan vía llamada telefónica”, indicó. “Las notificaciones de multas y títulos de concesión de aprovechamiento de aguas nacionales se están rezagando. Se ve mal, pero lo tengo que decir, ahora se realiza vía correo electrónico o por llamada telefónica, no hay suficiente gasolina para los vehículos para que el personal vaya a notificar las diligencias que deben de ser personales”.

También dijo que como parte del recorte presupuestal suspendieron la partida del pago por horas extras y disponibilidad de tiempo de los combatientes de incendios y no se ha pagado porque, según les explicaron, se gastó el presupuesto asignado a los incendios por tanta actividad que ha ocurrido en el país.

En las dependencias tampoco hay suficiente material de oficina, material de limpieza y la falta de recontratación de personal ocasiona que un empleado realice dos o tres funciones al mismo tiempo o haya una disminución en la atención al público o en los servicios jurídicos. — Joaquín Chan C.

Por ejemplo, comentó que en la representación de la Profepa había varios abogados que trabajan por honorarios y llevaban los procedimientos de la dependencia y los litigios en los tribunales, pero no les renovaron sus contratos y ahora ese trabajo lo realizará el titular de la oficina jurídica.

Hasta donde tiene conocimiento no hubo renovación de contratos laborales en la Conagua, Conafor, Profepa y Semarnat. Solo la Conap se mantiene intacta, pero es una oficina especializada y con poco personal.

Hasta el momento, Semarnat tiene como encargado a Hernán Cárdenas; la Profepa, a Jesús Lizarraga, y Conafor, a Gonzalo Novelo Quijano.

En la Conap está Cristóbal Cáceres G. Cantón, quien también es director de la Reserva de Los Alacranes, y en la Conagua, Ignacio Mendicuti Priego.

Oficinas Carencias

Wilberth May Alfaro habla de carencias materiales y de personal en las dependencias.

La Profepa

Por ejemplo, comentó que en la representación de la Profepa había varios abogados que trabajan por honorarios y llevaban los procedimientos de la dependencia y los litigios en los tribunales, pero no les renovaron sus contratos y ahora ese trabajo lo realizará el titular de la oficina jurídica.

No recontrataron

Hasta donde tiene conocimiento no hubo renovación de contratos laborales en la Conagua, Conafor, Profepa y Semarnat. Solo la Conap se mantiene intacta, pero es una oficina especializada y con poco personal.

Encargados

Hasta el momento, la Semarnat tiene como encargado a Hernán Cárdenas; la Profepa, a Jesús Lizarraga, y Conafor, a Gonzalo Novelo Quijano. En la Conanp está Cristóbal Cáceres G. Cantón, quien también es director del Parque Arrecife Alacranes, y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ignacio Mendicuti Priego.