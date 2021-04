Dirigentes de los partidos opinan del caso Salgado

Los presidentes de los partidos PAN, PRI y Morena en Yucatán opinaron sobre la decisión del INE de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Los del PAN y PRI afirmaron que fue correcta y el de Morena dijo que es algo desproporcionado.

Tanto el PAN como el PRI consideraron que la sanción que aplicó el INE contra los dos candidatos no es un atentado contra la democracia (como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador), pero Morena en Yucatán opinó que sí lo es.

A raíz de la polémica que surgió por la sanción del INE a Salgado y Morón, se le preguntó a los presidentes estatales del PRI, PAN, Morena y PRD lo siguiente:

1) ¿Estuvo correcto el fallo del INE?

2) ¿Está de acuerdo con que es un atentado contra la democracia?

3) ¿El presidente del país debe sacar las manos del conflicto?

4) ¿Cree que el conflicto afectará el proceso electoral?

A continuación se detallan las respuestas, conforme las entregaron al Diario:

Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI:

1) Sí, sin lugar a dudas, estuvo correcto. El INE, en pleno uso de sus facultades, anuló las candidaturas por violentar el proceso electoral. Todo el proceso, desde su inicio, está sujeto a las leyes y reglamentos en materia electoral y entre todos, con los años, hemos consolidado la figura de nuestro árbitro.

Descalificarlo “a priori”, porque no te gusta una decisión es tanto como descalificar la misma alternancia que llevó al presidente a ocupar ese cargo.

2) No, definitivamente no estamos de acuerdo con que es un atentado contra la democracia. Nuestro sistema electoral, si bien sigue siendo perfectible, ha transitado por diversas reformas que han abierto las puertas a la democracia en México.

Por el contrario, atacar al árbitro electoral, descalificarlo porque no te gusta una decisión, sí es un atentado claro contra la democracia.

Más allá de los señalamientos en contra de la persona de Salgado Macedonio, que son verdaderamente graves porque hablamos de presuntos delitos sexuales, estrictamente apegados al proceso electoral, una vez más Morena quiere pisotear las leyes con plena impunidad y esto no debe permitirse.

Si hubo faltas claras, gastos no justificados, actos anticipados u otros elementos que han sido debidamente probados por la autoridad electoral, es claro que debe haber una sanción. Y si la sanción prevista es la anulación del registro de este candidato, sin duda el INE está en lo correcto.

3) Desde luego que debe sacar las manos el presidente no solo de este conflicto, sino de todo el proceso electoral.

López Obrador ha transitado de ser un pregonero de la democracia a convertirse en el presidente más antidemócrata de la historia. No solo pretende intervenir abiertamente en los procesos electorales, sino que pretende un retroceso para el país, regresando a los años 80, cuando el gobierno era juez y parte de las elecciones.

Los mexicanos hemos logrado que sea nuestra propia sociedad, y no el gobierno, la que conduzca las elecciones. Toda una transición democrática de alrededor de 40 años, hoy el presidente quiere tirarla por la borda.

Esto, tal y como hizo con los fideicomisos y otros avances logrados en México, que hoy nos tienen de vuelta como una economía vulnerable, envuelta en una crisis económica, agudizada por los efectos de la pandemia, sí, pero consecuencia de pésimas decisiones y un régimen autoritario que hoy pretende atentar contra nuestra democracia.

4) Más allá del conflicto que sin duda afecta, la intromisión permanente del presidente de la República en sus llamadas mañaneras, en sus declaraciones, en su presión permanente al Consejo General del INE, en su presión a los magistrados, en su afán por controlar los órganos autónomos, etcétera, es sin duda un atentado contra nuestra democracia.

Es una afectación permanente al actual proceso electoral, que confiamos nuestros órganos electorales sabrán defender como hasta ahora.

Mario Mex Albornoz, presidente del comité ejecutivo estatal de Morena:

1) Sobre el tema de la decisión de no aprobar las candidaturas de Salgado y Morón, sí es un atentado contra la democracia. No es correcto el fallo del INE porque es desproporcionado totalmente.

Estamos hablando que por una situación de reporte de gastos se llega a la máxima sentencia de cancelar las candidaturas y realmente, como indicó el tribunal, se debe revisar en su justa dimensión.

No es un castigo ni sanción proporcional a la falta y así definitivamente es un intento de dejar fuera las candidaturas de Morena. Así lo vemos desde Yucatán.

Hay que estar muy atentos a lo que se vaya a hacer en cuanto al tribunal porque el comité nacional impugnará esta decisión del INE, Morena tiene argumentos suficientes para decir que no está de acuerdo con la decisión y está en su justa razón.

2) Podemos señalar que se comentó en Morena que no se iba a hacer precampaña en los estados ni a nivel nacional, no registramos actos de precampaña ni íbamos a hacer precampaña con los precandidatos, así lo señalamos en un oficio ante el Iepac, así trabajaron y accionaron los aspirantes.

Ahora se da el caso de las gubernaturas, no habría que sancionar actos de precampaña si no los hubo. Si quieren sancionar, debería ser leve, quizá una multa, pero no la cancelación de las candidaturas.

Esto ya lo valoraron los compañeros a nivel nacional, ya lo dijo el representante de Morena ante el INE, esto es un atentado contra la democracia.

3) El presidente de la República no está metiendo las manos en ningún conflicto, simple y sencillamente está cumpliendo con su labor de informar en las mañaneras, en sus declaraciones y en sus actividades sobre la situación que impera en torno al INE, que no está actuando de manera imparcial y objetiva, está tomando partido contra Morena.

La información que está dando el presidente es algo que tiene que saber la ciudadanía, el presidente está ejerciendo su derecho de comunicar e informar en forma directa. El presidente no está metiendo la mano en ningún conflicto, el conflicto lo tiene el INE contra Morena.

4) Si afecta el proceso electoral este fallo, es probable porque parece que hay una tendencia del INE de enfocarse a los candidatos de Morena y va sobre ellos en el tema de la vigilancia, la observación y seguimiento.

No nos parece que esté tomando un camino de que observe a todos los partidos, solo es contra Morena, y definitivamente el árbitro electoral está en una situación en la que se pone entredicho su reputación, legalidad y legitimidad como órgano electoral.

Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN:

1) Con la decisión del INE se manda un mensaje claro: las reglas se deben cumplir y son iguales para todos.

Todo fallo que la autoridad electoral emita dentro del margen de la ley, y de acuerdo con las normas que corresponden, serán de reconocer. En una competencia electoral se debe participar en igualdad de circunstancias y cuando uno de los candidatos no cumple con la ley, entonces no existe equidad y cancha pareja en un proceso electoral.

En este caso incluso el Tribunal Electoral reconoció que ese candidato incurrió en irregularidades al no presentar reporte de gastos de precampaña.

2) Lo que hizo el INE no es atentado contra la democracia. Cuando la autoridad electoral, con la ley, aplica una sanción, cualesquiera que sea, a un candidato o un partido político podemos decir que se está cumpliendo con una de las premisas de la democracia: actuar con legalidad e imparcialidad.

Hoy en México los afectados cuentan con las herramientas que les permitan impugnar un fallo cuando no están de acuerdo con él. En este caso, reiteramos, el INE y el Tribunal Federal Electoral señalan que se incurrió en una irregularidad.

El INE es la autoridad electoral en el país y por eso es vital respetar todas sus decisiones. La propia secretaria de Gobernación ha pedido respeto a la autoridad electoral por parte de Morena.

3) Todos debemos respetar la democracia, porque esa es la base para trabajar unidos hacia el futuro, más en un momento tan importante como el que vive nuestro país.— Joaquín Chan Caamal

Candidatura Elecciones 2021

Más de los dichos de Asís Cano Cetina, líder estatal del PAN, sobre el caso de Félix Salgado Macedonio.

Clima de paz

Para el PAN lo más importante siempre será que las elecciones se lleven al cabo en un clima de paz y tranquilidad social, y ese ha sido el sello en Yucatán, apuntó. A eso exhortamos a todos los actores políticos.

Propuestas electorales

Esperamos y confiamos que este conflicto no afecte el proceso electoral. Que las personas en todo el país, y especialmente aquí en Yucatán, conozcan a los candidatos, sus propuestas y elijan a las mejores alternativas para liderarnos y salir de esta crisis, comentó el panista.

No contestó

El presidente del comité estatal del PRD, Luis Manzanero Villanueva, ofreció que respondería las preguntas que el Diario le envió para esta información, pero al final no lo hizo.

“Atentado”

Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que “es un atentado contra la democracia” la ratificación del INE de cancelar las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón.

Respuesta del INE

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, respondió que no entrará en confrontaciones con ninguno de los actores políticos, de lo cual abundamos en nuestra sección Nacional-Internacional.