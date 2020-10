Discusión abierta

El Ejército mexicano y la corrupción

Filiberto Pinelo Sansores

Con la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos se abrió una discusión acerca de si están corrompidas las fuerzas armadas o, por el contrario, son absolutamente confiables para el empeño del gobierno actual de transformar al país y acabar, hasta donde sea posible, con la corrupción que en él existe.

Los adversarios de éste, de la manera más aviesa, pretenden hacer extensivos a todo el cuerpo armado la comisión de hechos de corrupción practicados por alguno(s) de sus miembros, en gobiernos anteriores, para hacer creer que, de manera inminente, se van a seguir cometiendo.

El presidente del PAN, Marko Cortés, se apresuró a declarar que los “elementos del Ejército”, se supone que se refirió a todos, son susceptibles de corromperse o vincularse con la delincuencia organizada si no tienen “controles civiles adecuados” (D. de Yuc., 19-10-20), como si los civiles en las mismas circunstancias —es decir, sin controles— estuvieran vacunados de corrupción.

Su correligionario, el senador Damián Zepeda, exclamó eufórico: “Con la severa acusación contra el general Cienfuegos se cayó la premisa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los militares son incorruptibles” (La Jornada, 17-10-20), alterando palabras dichas por éste un día antes quien, exactamente, había expresado: “le tengo toda la confianza al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, y al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina (Semar), pues, por sus antecedentes, son incorruptibles y honestos” (El Universal, 16-10-20). Dos ideas totalmente diferentes, la del mandatario y la que, de manera tramposa, le atribuyó el senador panista.

Y es que, en efecto, no se puede meter las manos en el fuego por todos y cada uno de los integrantes de un cuerpo, sea éste armado, académico, deportivo, etc., sin quemárselas; pero deducir que por ser corrupto uno de los miembros de un grupo a fuerza lo tienen que ser todos, es una calumnia contra los demás. Es obvio que en el Ejército, como en todo grupo social, hay de todo pero es de muy mala fe generalizar para desacreditar a todo el cuerpo.

En el caso que nos ocupa es evidente que el general Cienfuegos, de resultar ciertos como parece los cargos que el gobierno norteamericano le hace, debió de tener cómplices dentro de aquél y aún fuera de él; sin embargo, la reprobable conducta que se le atribuye no descalifica a la institución —sino solo a quienes resulten responsables— para las tareas que le han sido asignadas en este gobierno, entre las cuales está la de la seguridad del país.

Debe reconocerse que pueden existir circunstancias, en un momento dado, que estimulen la corrupción no solo de miembros del Ejército sino de otros integrantes del gabinete del gobierno de un país. Esto ocurrió en el pasado reciente, como se ha puesto al descubierto, en el nuestro. No es gratuito que primero fuera capturado Genaro García Luna, miembro del gabinete de Felipe Calderón, y un año después, el general Cienfuegos, jefe del Ejército con Peña. Esto es señal de una enorme corrupción de ambos gobiernos, porque habiendo tenido cada uno seis años para impedirlo, simularon no darse cuenta.

Ambos gobiernos, es público y notorio, se caracterizaron por la forma como llegaron al poder —los dos mediante fraudes electorales— y por las relaciones de corrupción que entablaron con poderes fácticos o del crimen organizado, una vez en él. Su política de “seguridad” consistió en proteger a unos cárteles y perseguir a sus rivales. El gobierno panista, al de Sinaloa y el priista al del H-2. El daño que causaron a la sociedad es irreparable. Hasta hoy se padecen sus secuelas. Se convirtieron ambos en narco-gobiernos y son los causantes de las condiciones que se crearon en nuestro país para que aumentaran los homicidios, las desapariciones forzadas, los secuestros, las extorsiones y toda la gama de delitos que conocemos, que hoy se trata de erradicar.

En una forma de rasgarse las vestiduras ante la evidencia de que los gobiernos de la época neoliberal practicaron a gran escala la corrupción, sus defensores, muchos de los cuales formaron parte de él, tratan de aprovechar el lance para poner una cuña entre el gobierno actual y las fuerzas armadas, Ejército y Marina, exigiendo al primero que deje de dar a éstas las tareas que ahora tienen y que —están mostrando, con meridiana claridad— son en beneficio de la sociedad. Estas son: en primer lugar, la gran ayuda que están prestando para combatir la inseguridad, no solo directamente sino mediante la creación de la Guardia Nacional —que va todavía por la mitad de lo que llegará a ser—, y su apoyo para tareas de relevancia como la construcción del nuevo aeropuerto de México, tramos del Tren Maya, etc., aprovechando la gran capacidad de sus ingenieros.

Por eso los gritos destemplados de que cese esta forma de trabajar de este gobierno, prescindiendo de uno de sus componentes —que eso son las fuerzas armadas del país—, que están mostrando, hoy más que nunca, no solo a México sino al mundo entero, que cuerpos como éstos pueden servir a su patria en tiempos de paz, en lugar de estar recogidos en sus cuarteles ensayando solo para la guerra. Son peticiones mal intencionadas que buscan coyunturas apropiadas para descarrilar los esfuerzos que este gobierno hace para acabar con los lastres del pasado y acelerar el progreso de la nación.

En lugar de ponerse a tono con los intereses del país, esas rémoras pretenden ignorar que si en la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Calderón y en la dirección del Ejército en los de Peña Nieto hubo personajes que practicaron la corrupción es porque en la titularidad de los gobiernos a que pertenecieron hubo presidentes que la practicaron, también, con el aplauso de sus cómplices.

Con butaca de primera fila, los mexicanos nos disponemos a presenciar el espectáculo en las Cortes de Nueva York de dos insignes personajes que pusieron en alto el pabellón nacional y que irán desgranando el cúmulo de complicidades en que estuvieron envueltos políticos y algunos militares que estuvieron envueltos en la mayúscula corrupción en que nadó la clase política que tuvo el poder durante décadas, ensangrentando al país y robando a mansalva. — Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa