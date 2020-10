Discusión por tema limítrofe

Sospecha por una cesión y precisión de los panistas

Insisten en la tribuna del Congreso en que no existen motivos para cambiar los límites de Mérida con Progreso: “No se registra ninguna de las causas que marca la ley para hacerlo y eso hace más sospechoso que esta ciudad ceda más de 1,200 hectáreas al puerto”, expresó ayer Miguel Candila Noh, diputado de Morena, al iniciar la discusión de este punto en el Poder Legislativo.

En la sesión del Congreso, en asuntos en cartera, se dio por enterado el Congreso de los oficios de alcaldes que recortan su segundo informe anual, y de que la Federación se da por enterada de los exhortos que le ha hecho el Legislativo local, además de turnar a comisiones las iniciativas presentadas en la sesión anterior.

En asuntos generales diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza presentaron más iniciativas, mientras los legisladores de Morena y el PAN debatieron en la tribuna por el proyecto de nuevo límites entre Mérida y Progreso, además de que se llevó a la tribuna el caso del recorte que hará la Federación al estado y el del programa de Escuelas de Tiempo Completo.

De este debate Candila Noh expuso que los cambios limítrofes solo deben realizarse como consecuencia de conflictos territoriales, municipales y estatales, y esto es cuando existe una confrontación legal entre dos o más municipios, problemas con el pago de impuestos, complicaciones con los permisos de construcción, derechos y aprovechamientos de beneficios sociales; no hay prestación de servicios básicos o que el ciudadanos que vive en la zona de conflicto tiene problemas en los trámites.

“Pero nada de esto se presenta en el caso de Mérida o y Progreso, entonces no hay motivos para que se modifiquen sus límites, como sí ocurría con Kanasín, y por lo mismo en este caso sí se justificaba. Es lo que genera más dudas de por qué Mérida cede más de 1,200 hectáreas al puerto”, dijo.

El diputado consideró que este acuerdo entre Progreso y Mérida está mal hecho, son muchas tierras y escasos pobladores en todas esas tierras que se entregan al puerto.

En respuesta, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama lo tachó de ignorante, “porque a pesar de llevar ya dos años en el Congreso no aprende”, y dijo que este tema que llevó a la tribuna aún se discute en comisiones, por eso le parece “absurdo y causa vergüenza que lo presente como si quisiera litigarlo públicamente en vez de legislar”.

Candila Noh de nuevo en la tribuna recordó a la panista, que en asuntos generales los diputados son libres de exponer lo que consideren, como en este caso decidió hacer público, como algunas personas en campaña dicen y prometen defender los intereses del pueblo y cuando llega al poder hacen acuerdos en lo oscuro, con intereses desconocidos, “arrebatando terrenos a los meridanos con quien sabe qué fines”.

Víctor Merari Sánchez Roca diputado también del PAN le respondió que los ayuntamientos no son empresas, no tienen intereses, y en este caso no hay nada oscuro o intereses personales, se trata de terrenos ejidales, ni siquiera particulares, y no se intenta manipular la información, solo es un tema de ordenamiento.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

