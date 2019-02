Discuten en el Congreso el caso de las estancias

Niños en riesgo

Yucatán ocupa el tercer lugar del país en el delito de abuso sexual a menores y el quinto en turismo sexual; lo peor es que las estadísticas de la PGR demuestran que el 85% de las agresiones sexuales contra menores provienen de algún familiar y podría aumentar con la desaparición del programa de estancias infantiles, advirtieron ayer diputados del PAN y el PRI en el Congreso.

La discusión principal ayer en el Congreso fue sobre las estancias infantiles; con el voto en contra de los cuatro diputados de Morena, los legisladores de las demás bancadas aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a retomar el problema de la reducción económica de los apoyos para el pago de estancias infantiles, y se pidió que se haga lo mismo en los demás estados del país.

Los legisladores de las diversas bancadas hicieron uso de la tribuna en 10 ocasiones para exponer argumentos por los cuales se debe retomar el tema en apoyo a las estancias infantiles, cuyas dueñas y trabajadoras acudieron a presenciar la sesión.

Solo los diputados de Morena hablaron en contra, no de las estancias, sino del punto de acuerdo, porque para empezar aclararon que no se está desapareciendo el programa, sino que se esta cambiando la forma de asignar los recursos, ahora ya no se darán a las estancias, sino directo a las madres de familia, y que éstas decidan a quién contratar para cuidar a sus familias.

Entre los motivos que se expusieron en defensa de las estancias, se advirtió que se pone en riesgo la integridad física de los menores, exponiéndolos incluso a ser víctimas de agresiones sexuales.

Luis Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, advirtió que retirar el apoyo a las estancias generará el posible surgimiento de “estancias no patito, sino gansito”, o sea, chafas, o vecinales, que los vecinos se ofrezcan, sin la capacitación debida a cuidar a los niños, para ganarse el dinero que les darán a las mamás para pagar por que les cuiden a sus hijos, mientras trabajan.

Kathia Bolio Pinelo, del PAN, señaló que tristemente Yucatán ocupa el tercer sitio por su índice de ataques sexuales, en su mayoría a menores de edad, y el quinto lugar por turismo sexual, esto puede aumentar al ya no llevar a los niños a las estancias, donde sí se hacen responsables de la integridad de los menores.

Luis Borjas Romero, legislador del PRI, añadió que las estadísticas de la PGR demuestran que el 85% de las agresiones sexuales contra los menores provienen de algún familiar, como padres, tíos, hermanos, primos, padrastros.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Entre los argumentos presentados también se dijo que podría proceder un amparo contra estas disposiciones del gobierno federal.