Diseño del mueble en la Marista

Diplomado busca optimizar recursos y mejorar procesos

“Ahora en Mérida vemos edificios, townhouses, privadas, centros comerciales, restaurantes, y en todos ellos se requiere del diseño de interiores, lo que a su vez requiere mobiliario”, señaló el arquitecto Jorge Bolio Rojas, director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista.

Por sexta ocasión, la universidad ofrece el Diplomado en Diseño y Producción de Mobiliario desarrollando un área de creciente interés para arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores de interiores, fabricantes, profesionistas y técnicos afines al campo del diseño y producción de muebles.

“Está dirigido a todos los interesados en obtener las herramientas para diseñar apropiadamente un mobiliario y producirlo de forma sustentable”, indicó.

Objetivo

Acompañado de la arquitecta Gabriela González Navarrete, coordinadora de la Escuela de Diseño de Interiores, Bolio Rojas destacó que el objetivo del diplomado es desarrollar las competencias necesarias para conceptualizar, solucionar aspectos técnicos y profesionalizar los procesos de diseño y producción del mueble.

“Los diseñadores siempre están en busca de generar sus propios diseños y es pertinente que tengan las herramientas para proponer y generar su propio diseño y que sea el mejor posible”.

La arquitecta Gabriela González añadió que con el diplomado se busca profesionalizar la actividad.

“Hay mucha gente que se dedica a esta actividad, quizá hay muchos carpinteros o personas con muchos años dentro del oficio pero que a lo mejor no tienen las herramientas para diseñar de manera sustentable o considerando la optimización de los recursos”, dijo.

“El diplomado es una oportunidad para que el técnico profesionalice su oficio y convertirlo en una actividad acorde a lo que hoy se necesita en el campo. Hoy por hoy cualquier espacio es diseñado, es una necesidad tener un diseño apropiado para la actividad y el funcionamiento adecuado del lugar, ya sea oficina, vivienda o comercio”.

Al respecto, Bolio Rojas señaló que hay una gran cantidad de gente dedicada a la industria del mueble de pequeña a gran escala.

“La realidad es que en los de pequeña y mediana escala no todos tienen la competencia, a lo mejor hay un carpintero que es buenísimo en el oficio, pero que no sabe cómo comercializar, diseñar o mejorar la parte de diseño, habrá algunos que son buenos diseñadores, pero que no conocen la parte técnica o de comercialización”.

Justo por ello el diplomando cuenta con un contenido temático que abarca desde las bases del diseño de mobiliario, antropometría y ergonomía, historia del mueble, estilos y tendencias, conceptualización y diseño, diseño y sustentabilidad, bocetaje, maquetas y prototipos, materiales, procesos y acabados, elaboración de plano, costos y presupuestos, presentación de proyectos y casos de autor.

Dichos temas serán impartidos por profesionales con gran conocimiento en el área, como Angelina Miranda, Óscar Hagerman, Benjamín Rojas, Emiliano Godoy, Joel Escalona, J. Gabriel Peón, Eduardo Martínez, Anabel Cervantes, Juliana Rubio, Jorge Padilla y Ezequiel Farca.— Iván Canul Ek

Horarios

El Diplomado en Diseño y Producción de Mobiliario dará inicio el 23 de este mes y concluirá el 6 de diciembre. Se impartirá los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Inscripciones

Las inscripciones se hacen en línea a través de la página www.marista.edu.mx. Más informes al correo ggonzalezn@marista.edu.mx o al 9-42-97-00, extensión 1214.

Uso de materiales

Con el diplomado se busca que el diseñador sea consciente de los materiales que está usando; es decir, si usa cierto tipo de madera es importante que sepa de dónde proviene, si está certificada o cuál es el costo ambiental, y lo mismo si usa acero u otro material.

Profesionales

El diplomado abarcará varios temas como elaboración de plano, costos y presupuestos, y será impartido por profesionales con amplia experiencia.