Disminuye el calor en Yucatán por frente frío

MÉRIDA.- El día de hoy hubo un refrescamiento de la temperatura, principalmente en las temperaturas máximas. Esto, por los efectos del Frente Frío No. 58.

Se registró ambiente caluroso con cielo medio nublado, con vientos del norte y noreste.

Se acaba el mes de abril, que será recordado como uno de los meses más calurosos de los últimos 30 años cuando menos. En varios días consecutivos se registraron temperaturas arriba de 40 grados.

Hoy las estaciones UADY en Mérida reportaron las siguientes temperaturas máximas:

Fiuady norte: 33.1 C

Ciafeme Nororiente: 33.7 C

Las estaciones Conagua reportaron para Mérida las siguientes temperaturas máximas:

Obsevatorio suroeste: 33.5 C

GERPY poniente: 32 C

En el interior del estado las máximas fueron:

Progreso: 32,1 C

Valladolid: 40 C

Tizimin: 35,5 C

El pronóstico para mañana viernes 1o. de mayo es ambiente caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado, viento del noreste.

Se esperan temperaturas mínimas al amanecer entre 22 C y 24 C y las temperaturas máximas de 28 C a 30 C en la costa y de 34 C a 37 C en el interior del Estado.



No se esperan lluvias y de presentarse serían con potencial de ocurrencia muy bajo.- Juan Vázquez Montalvo