Disminuye la afluencia

Los gimnasios de la ciudad, con menos usuarios

Varios gimnasios de la ciudad decidieron cerrar sus puertas ante la contingencia por el coronavirus, y otros continúan funcionando en horario normal, pero con medidas especiales de higiene, como limpieza frecuente de los aparatos y uso de gel antibacterial para mantener seguros a los usuarios.

Gonzalo Sandoval García, dueño del gimnasio Crack Sports, sabe de varios gimnasios que han cerrado sus puertas; en su caso continúa laborando, pero aplicando las medidas sugeridas por las autoridades para reducir el riesgo de contagio.

El uso de gel antibacterial al entrar al lugar, lavado de manos con agua y jabón y la desinfección de máquinas cada media hora son algunas de las medidas que ha implementado.

Al tratarse de un gimnasio pequeño, normalmente recibe a unas 60 personas en un día, pero ante la contingencia la afluencia disminuyó notablemente y acuden unas 10 personas al día, aunque ayer hasta las tres de la tarde solo habían ido dos personas.

Considera que los usuarios han decidido tomar sus precauciones por el coronavirus y prefieren no acudir.

Hasta el momento no han recibido ninguna indicación por parte de las autoridades sobre cómo deben proceder ante la contingencia, lo que le parece raro porque el gobierno ya emitió un comunicado a los casinos —que son pocos en la ciudad— mientras que hay unos 350 gimnasios en Yucatán.

Sandoval García ndica que si la afluencia al gimnasio sigue siendo menor como hasta ahora, es probable que cierre sus puertas por algunos días.

Por su parte, Evangelina Cimé Mézquita, presidenta de la Asociación Yucateca de Fitness que agrupa a decenas de gimnasios, asegura que no han tenido contacto con las autoridades ni les han dado indicaciones.

No obstante, afirma que hay mucha concienciación por parte de los dueños de gimnasios, quienes por medio de sus redes sociales, piden a los socios con algún malestar gripal o respiratorio no acudir, bajo la premisa que no se les permitirá entrar a las instalaciones.

Aunado a ello están usando gel antibacterial como una medida de apoyo y se ha extremado la limpieza de los equipos en el lugar.

En el caso de quienes tienen entrenadores personales, se han puesto en contacto con los usuarios para que no acudan en un mismo horario, a fin de evitar que muchas personas estén en el lugar a la misma hora.

Respecto a su caso particular como propietaria del Centro Integral Fitness Atlético Infantil (Cifai), señala que están trabajando a puerta cerrada tres veces con semana y únicamente con las niñas a las que preparan para la competencia selectiva que tendrán el 26 de abril.

Al llegar a la escuela, las niñas deben lavarse las manos y ponerse gel antibacterial; y luego de entrenar repitan el proceso.

A los padres de familia los han exhortado a acudir puntuales a recoger a las niñas para que no se queden en el gimnasio más tiempo del necesario.

Apunta que muchos gimnasios y negocios en general viven al día, y algunos tienen que pagar renta de local, por lo que entiende que la medida de cerrar estos espacios es perjudicial para muchos.

Gimnasios como el del Club Campestre permanecen cerrados, otros como el A&T labora solo dando cabida a los usuarios de alto rendimiento, y Smart Fit trabaja de manera normal, aunque en una visita a la sucursal de Plaza Patio se vio solo a cuatro personas haciendo ejercicio en las instalaciones.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Síguenos en Google Noticias