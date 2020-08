Disponibles en Mérida varias pruebas de Covid

Mayor detección

El incremento de casos de Covid-19 y la incertidumbre que genera el hecho de que hay enfermos asintomáticos han ocasionado que un buen número de personas opte por hacerse pruebas de detección de anticuerpos.

Tal prueba, aunque no es de diagnóstico —es decir, no es para saber si la persona tiene Covid-19— está siendo demandada por personas que quieren saber si ya les dio la enfermedad y no presentaron síntomas.

El Hospital Faro del Mayab es uno de los lugares donde se realizan estas pruebas, además de la PCR que sí sirve para diagnosticar la enfermedad que ya rebasó los 111 mil casos en la entidad.

La prueba PCR, también conocida como de Reacción en Cadena de la Polimerasa, permite detectar el material genético de un patógeno de interés.

Diagnóstico

“Esta prueba es de utilidad para el diagnóstico de la infección con el virus SARS-CoV-2. Para hacer esta prueba es necesario realizar una toma de muestra a través de las fosas nasales y la garganta, esto con la finalidad de obtener una mayor cantidad del material genético del virus y garantizar su detección. Esta prueba detecta si existe o no el virus en el organismo”, explica Nuyen Bastarrachea Morales, coordinadora de Marketing y Comunicación del Hospital Faro del Mayab.

La prueba se realiza por lo general a pacientes con síntomas graves, pero en Faro del Mayab también se realiza para mamás preoperatorio, de preferencia 72 horas antes del nacimiento del bebé.

En cuanto a las pruebas rápidas, conocidas también como de detección de anticuerpos, éstas ayudan a determinar la exposición pasada al virus.

Nuyen Bastarrachea explica que en Faro del Mayab se realizan dos tipos de pruebas: una que detecta la presencia o ausencia de anticuerpos tempranos y tardíos (IgM, IgG) y otra que detecta solo anticuerpos tardíos (IgG), “pero que cuenta con una mayor sensibilidad y especificidad”.

Ambas pruebas, dice, no son recomendables para diagnóstico de Covid-19.

“Los anticuerpos son las proteínas encargadas de combatir a los patógenos que ingresan a nuestro organismo. Al tener una previa exposición a éstos, generamos anticuerpos, con los cuales nuestro cuerpo se defiende a futuras exposiciones del mismo. Ambas pruebas se realizan con una muestra de sangre y se obtienen resultados de manera más rápida que la PCR, por el tipo de metodología”.— Jorge Iván Canul Ek

Exámenes Más detalles

En Mérida están disponibles los dos tipos de pruebas para pacientes de Covid-19.

Reacción

La prueba rápida IgG ayuda en la determinación de la reacción inmunitaria frente al SARS-CoV-2. Los resultados se dan el mismo día, señala Nuyen Bastarrachea Morales, coordinadora de Marketing y Comunicación del Hospital Faro del Mayab.

Conveniencia

“Las pruebas IgM e IgG sirven para que la persona sepa si ya le dio Covid-19. Es recomendable para aquellos que convivieron con personas enfermas y después de 15 días no presentaron ningún síntoma de la enfermedad, pero tienen la duda”.