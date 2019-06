“Divoz” muestra su gran destreza con las manos

Hace magia para todos

Uno, dos, tres y… ¡zas..! De sus manos sale una pantera rosa. Otros pocos movimientos y a ésta le sigue una flor, un pájaro, un perro y un sinfín de figuras más, formadas con un pequeño globo y una gran destreza, ante los asombrados ojos de los niños y de no pocos papás.

El autor de estos momentos de magia es Josué David Reyes Atilano, “El Mago Divoz”, originario de Ciudad de México, avecindado en Mérida desde hace siete años, soltero de 28 años de edad y mago de profesión, con 18 de estudiarla y seis de ejercerla de manera profesional.

¿Por qué ser mago en estos tiempos?, se le pregunta a “Divoz” antes de que inicie su show en una plaza comercial al norte de la ciudad.

“Estudié guitarra, flauta y piano, y aquí en Mérida estudié canto. Me di cuenta que en Yucatán la competencia es muy fuerte, pues los yucatecos nacen con una guitarra en mano”, cuenta.

“Fue cuando empecé a trabajar como mago, a la gente le gustó, tuve buena respuesta. Mi show no es sólo hacer trucos, sino propiciar la unión de la gente, que convivan niños y papás, se vuelve un núcleo muy ameno y todos se divierten. Es algo inclusivo”, asegura el émulo de “Harry Poter”.

También explica que su especialidad es la magia de cerca, en un espacio de 30 centímetros puede hacer magia con cosas sencillas, pulseras, ligas, monedas, cartas y al vivir en Mérida se dio cuenta que cada fin de semana cumple años un niño y vio ahí un amplio mercado que podía explotar.

“Empecé a estudiar magia cómica, magia para niños y es lo que más hago en la actualidad, pero también hago magia para adultos, despedidas de solteros, bodas y hasta bautizos”, dijo.

“Divoz” aseguró que cada uno de los 13 magos profesionales que trabajan en Mérida tiene su toque. Uno que admira y que le ha enseñado mucho es el mago “Shadak”, a quien reconoce como un gran prestigitador que puede hacer magia con cosas sencillas. Igual al mago “Korbel”, de quien dijo ser muy presentable, con una presencia impactante y hacer magia de una calidad impresionante.

“Lo mío”, dijo, “es romper esa barrera que existe entre el artista y el público. Me acerco, me bajo del escenario, suelo hacer la magia con el público, hago que la gente interactúe conmigo en el escenario”.

Fórmula

Él explicó que la fórmula para ser un buen mago es estudiar, leer mucho, aprender, estar muy abusado, ver un vaso de café y estar pensando cómo sacarle la vuelta con trucos de magia.

Se debe tener talento para hablar frente al público, hacer una dinámica inteligente y la parte del “bussines”, si no sabes comercializar lo que tienes, nos vas a ganar dinero con la magia, explicó.

Luego recordó que cuando tenía 12 años de edad su mamá tuvo la oportunidad de conocer un mago llamado “Dino” y le comentó que habría una convención, pero era muy cara y no tuvo acceso, pero le dijo a su mamá que si su hijo desarrollaba este talento viviría de él.

“Cuando llegamos a Mérida y le dije del proyecto de los shows, fue la primera que confió en mí y me dio mi primera inversión. A las dos o tres semanas ya le estaba devolviendo ese dinero”, comentó el mago.

Así empezó todo, con algo muy pequeño, incluso su mesa era de tubos de pvc, estaba recluido en un lugar muy pequeño, la Gran Plaza, empezó a tener fe en él, y ahora cuenta ya con un pequeño escenario y equipo adecuado, recuerda.

¿Has inventado trucos de magia?

Sí, pero creo que mi talento está más en practicarlos y sacar la parte de la actuación. Compro el truco de magia y veo la manera en qué pueda hacer una actividad, pues cuando compras un truco de magia compras el secreto, pero no cómo hacer que los niños no se aburran. También fabrico algunos trucos, explica.

En el ámbito internacional hay dos magos a quienes el “Mago Divoz” admira mucho, uno es de David Copperfield, a quien llama el mago más grande de la historia y quien desapareció la estatua de la Libertad.

“Yo todavía estoy viendo cómo voy a desaparecer Chichén Itzá y cómo conseguir el permiso”, dijo sonriendo.

Inspiración

El otro es Eric Leclerq, un mago franco-canadiense, el cual inspiró su show divertido, pero sin caer en el doble sentido, sin hacer nada que pueda ofender.

Con tristeza recordó que hace poco falleció “Chenkai”, a quien tuvo oportunidad de conocer presentado por el mago “Shadak”.

“Chenkai era el mejor mago de México y era yucateco”, dijo.

Una de las destrezas de este joven mago es la globoflexia, de sus manos salen más de 25 diferentes figuras; un ejemplo se dio la semana pasada cuando le pidieron una figura de Lady Bop, que está de moda. No conocía al personaje, pero en dos minutos pudo hacerlo y ahora es de las figuras favoritas de su público.

¿Qué te ha dado la magia en todos estos años?

“Más bien qué no me ha dado la magia. Soy un huach, llego a Mérida y me encuentro la barrera social, porque la gente de acá y los que llegamos de fuera pensamos diferente”, dijo.

Al principio me fue difícil relacionarse, dijo, pero la magia me abrió las puertas, pude romper esa barrera.

Josué David señala que se dieron cuenta que es una persona de bien que solo quiere mostrar su magia.— Luis Iván Alpuche Escalante