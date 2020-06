Doce decesos en la jornada

Reporta la SSY 88 nuevos casos de coronavirus

Un total de 12 decesos y 88 nuevos contagios reportó ayer en su boletín la Secretaría de Salud de Yucatán.

Los contagios fueron: 51 en Mérida, 9 en Valladolid, 8 en Buctzotz, 3 en Kanasín, 2 en Espita, Hunucmá, Ticul y Umán, y uno en Akil, Chemax, Dzitás, Izamal, Kinchil, Panabá, Sotuta y Tekax, así como un caso foráneo.

En total, ya son 4,265 casos positivos, 42 de los cuales son de otro país u otro estado.

Los fallecimientos correspondieron a un hombre de 53 años de Mérida sin reporte de enfermedades previas, quien convivía con tres contactos, asintomáticos; hombre de 55 años de Mérida con antecedentes de hipertensión, cuyos contactos no presentan síntomas; mujer de 57 años de Valladolid con cáncer, cuyos contactos no presentan síntomas; hombre de 59 años de Samahil con insuficiencia renal crónica, hipertensión y diabetes. Sus contactos no presentan síntomas; hombre de 59 años de Hunucmá, con insuficiencia renal crónica, hipertensión, enfermedad cardiaca, tabaquismo y diabetes, cuyos contactos no presentan síntomas.

Además, hombre de 64 años de Mérida con tabaquismo y obesidad, cuyos contactos se reportan asintomáticos; mujer de 70 años de Mérida con hipertensión, con contactos asintomáticos; hombre de 70 años de Xocchel, sin reporte de enfermedades previas. Su contacto está sin síntomas.

También mujer de 72 años de Mérida con hipertensión, vivía con una persona, la cual no presenta síntomas; hombre de 79 años de Motul, con insuficiencia renal crónica, cuyos contactos no presentan síntomas; hombre de 82 años de Mérida, con hipertensión, cuyo contacto no tiene síntomas, y hombre de 93 años de Umán, sin reporte de enfermedades previas. El paciente convivía con 3 contactos, hasta ahora asintomáticos.

Personas fallecidas

De acuerdo con el boletín, en total son 448 las personas fallecidas a causa del coronavirus en el Estado.

Casos positivos

De los 4,265 casos positivos, 2,932 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 620 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la SSY.