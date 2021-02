Docente se vuelve escritora luego de una dolorosa fase

Labor no planeada

Hasta hace una década, la profesora jubilada Rosa del Alba Cetina Quiñones, quien cumplirá 85 años el domingo 14 próximo, no pensaba ser escritora y mucho menos que iría a los Estados Unidos a presentar su libro.

Con 47 años dedicada a la docencia, la maestra Cetina Quiñones llegó a la literatura a raíz de un desafortunado evento.

“Cuando murió mi marido, Eduardo Vargas y Vargas, en 2006 yo me sentí terriblemente infeliz y mis hijas me mandaron a un curso de tanatología”, recuerda la maestra.

En el curso, sin embargo, no le sirvió de mucho y, al contrario, se sentía peor por las “terribles realidades” que platicaban sus compañeros, y decidió salirse.

Unos años después, mientras arreglaba sus papeles se encontró con los escritos que había hecho en el curso. “Dije que los iba a botar porque ya no me servían de nada, pero al revisarlo me voy dando cuenta que allí describía mi infancia”.

Admite que esos papeles que evocaban su época de niña, cuando se sentía una princesa al igual que sus hermanas, la hicieron reaccionar y descubrir todo lo bonito que había escrito de Valladolid, la ciudad donde ha pasado la mayor parte de su vida pues nació en Espita.

Y fue entonces que decidió recuperar esos escritos que, casi de forma natural se convirtieron en su primer libro, al que tituló “Añoranzas” y que salió publicado en 2011. El libro fue especial, no solo por ser el primero, sino porque un promotor estadounidense la invitó a presentarlo en Asheville, Carolina del Norte.

La maestra descubrió un mundo desconocido hasta entonces. “Con mi primer libro, me sentí como si estuviera en una película. No creía que fuera tan real”.

Eso la animó a seguir y en 2012 no dudó en inscribirse al concurso “El viejo y el mar” que cada año convoca la Secretaría de Marina. Su cuento, “El mar de Aaron” fue premiado como el mejor de Yucatán, ganando con ello un viaje a Ciudad de México y Veracruz.

El premio le dio ímpetu para seguir con su carrera literaria y un segundo libro, “Un lugar para empezar”, el cual se puede conseguir en Amazon.

Un tercer libro llegó, y luego el cuarto (de cuentos e historias que había escuchado en Valladolid), y luego el quinto (“Deshojando recuerdos”) hasta que llegó al de “Cartas de amor sin amor”, que deberá presentar en mayo próximo.

“La verdad es que nunca pensé ser escritora, pero la literatura siempre me ha gustado. Mis compañeras me decían: ‘qué bien te expresas y que bien te escribes’, pero hasta allí, nunca pensé hacer libros”, dice la profesora, tras bromear que lo únicos que sabía escribir eran cuentas o cheques. “Sí escribía algunos párrafos y unos cuentecitos, pero nada más”.— IVAN CANUL EK

De un vistazo

Obra

Tiene otro libro que aun no está publicado y que se llama “Mi casa un recetario” que, aclara, no trata de comida sino de cómo vivían las personas que estaban más dedicadas a la cocina y todo lo que aprendieron.

Oportunidad

Con todo lo vivido, la maestra está segura que nunca es tarde para hacer algo, y a quienes piensan que ya no hay oportunidad, les aconseja que siempre hay un tiempo, aunque sea poquito. “En mi caso una idea te va arrastrando a otra hasta que ves que ya juntaste varias ideas”.