Doloroso camino vive la madre de la menor Valeria 

“Voy a seguir luchando”

“Si pudiera regalar mi corazón a mi hija, lo haría”, dice Míriam Manzanilla Chi, mamá de la niña Valeria Cámara Manzanilla, cuya historia se dio a conocer a partir de una petición de ayuda y una campaña de boteo para cubrir los gastos de una cirugía a corazón abierto.

Míriam no duda. Si pudiera, ella misma se arrancaría el corazón para dárselo a Valeria. Lo pensó desde el día en que el médico le dijo que la niña tenía un soplo y que no viviría más allá de los 10 años. Ahora solo confía en los médicos, pero sin dejar de pedir por un milagro.

Valeria en sí es un milagro. Cuando nació el 2 de diciembre de 2013 fue el día más feliz para Míriam, quien llevaba ocho años de casada. Entonces desconocía que la niña nació con un soplo en el corazón que, en consecuencia, afectó a sus pulmones.

Lo que sí supo, porque era evidente, es que nació con dos dientes y el pie equinovaro (torcido) que se trató con una cirugía. Pero del corazón ni una señal, ni siquiera porque se quedó cinco días internada, ni porque le hicieron el tamizaje, ni porque sabían que su embarazo había sido riesgoso y que superó 3 intentos de aborto.

“Al mes la llevo con un pediatra particular para su chequeo normal. Allí me dice el doctor: “Señora, no se ha fijado que su hija tiene un soplo en el corazón. Le recomiendo, si usted tiene seguro, que vaya al hospital para que la valore un cardiólogo’. Cuando escuché eso quedé en ‘shock’ y empecé a llorar”. Míriam cayó en depresión al grado que ya no le importaba comer, salir ni peinarse.

Con la información, Míriam regresó al IMSS donde confirmaron todo lo que el pediatra particular había dicho: Valeria tenía el corazón más grande de lo normal, un soplo y un orificio.

Tras varias operaciones la niña es trasladada al hospital La Raza en Ciudad de México, donde de nuevo le hacen todo tipo de estudios. “Me dicen que ya había quedado bien y que solo se quedaría con una neumopatía superficial, un daño en el pulmón ocasionado por el corazón y que sería por vida, que no había nada que hacer salvo un trasplante de pulmón”.

De vuelta a Mérida y en otra consulta, una doctora le dice a Míriam que Valeria solo viviría de 3 a 10 años. “Ese día prometí que iba a cuidar a mi hija hasta ver qué pasa”, le habían dicho que el pulmón se iba a cerrar y la pequeña fallecería.

A Míriam le brotan las lágrimas cuando cuenta que juró que su hija no moriría. “Sus ganas de vivir, verla reír, verla jugar, me dieron fuerzas. La cuidaba mucho de que no se enfermara de tos o de gripa. La cuidaba lo más que pueda”.

Por eso no la inscribió al preescolar y evitaba llevarla a cumpleaños. “No era de sacarla y confieso que Valeria no llevó una vida normal sus primeros años”.

Míriam tenía tanto temor cuando la veía agitaba, cuando veía que le daba un ataque de tos y vomitaba flemas, cuando tenía fiebre. Comenzó a sobreprotegerla mucho a pesar que muchos le decían que está mal, “pero no tengo el corazón, si la reprendo cuando hace algo mal, siempre procuro hacerla feliz con lo que me pide. Si quiere cheetos, huevito kínder o papas”.

Miriam sabe que debe ser fuerte los días que hay cita médica, pues Valeria llora para no ir y dice que cansa. “Le pido hasta perdón y le digo que es por su bien, y allí es cuando me doblo porque sé que mi hija ya se cansó, pero la recuerdo reír y entonces digo que si ella está luchando, por qué yo no”.

El año pasado, cuando se percató que la boca de Valeria se quedaba morada, acudió con urgencia con una cardióloga, quien le dijo que la niña tiene un conducto arterioso, pero que no era urgente una operación y que mejor habría que tratarlo con cateterismo.

Desesperada, Míriam buscó la opinión de otro médico, quien confirmó que junto con el conducto arterioso Valeria tenía un orificio, que era lo más preocupante. El médico fue claro: “Si usted no la opera, la niña fallecerá en cualquier momento”.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad, a donde llegó tras una campaña en los medios de comunicación y redes sociales y que publicó el Diario, los médicos le dijeron que para tratar la enfermedad, la cirugía es la única opción.

La cirugía deberá realizarse esta semana a no ser que no esté desinfectado el quirófano, de lo contrario la cirugía se reprogramaría para la otra semana.

“Tengo fe en que saldrá bien, y si Dios dispone cambiar la situación, en ese sentido me siento tranquila por que sé que he dado todo como mamá”, dice llorando. “No me canso y no me voy a cansar de seguir luchando por ella. Y si ella es feliz, yo soy feliz”.

Míriam reconoce que el proceso ha sido doloroso, y es que, además, el año pasado su matrimonio terminó quedándose ella como única responsable del tratamiento de la niña. “Su papá sí la ve y todo, pero de aquí que se involucre, no. Solo pide que le informe de lo que está pasando”.

“No ha sido fácil, pero seguiré con ella hasta el final, hasta donde Dios me permita”, dice.

Aunque confía que la cirugía será un éxito, espera que el caso de Valeria sirva para apoyar a otros niños. “Quiero que Valeria ayude a otros niños porque es triste verlos morados, ver que se cansan, ver que no pueden respirar. Que su caso sirva para presionar que operen a estos niños”.— Iván Canul