Domingo con 11 muertes por Covid-19 en Yucatán

MÉRIDA.- Las autoridades de salud informaron este domingo de 156 nuevos contagios de Covid-19 en Yucatán.

El día de hoy tenemos 164 pacientes en hospitales públicos. 16,903 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 83% del total de contagios registrados, que son 20,249.

Casos en Yucatán

96 en Mérida,

16 en Valladolid,

8 en Tizimín,

6 en Dzitás,

4 en Chemax y en Tinum,

3 en Espita, Kanasín y Tekax,

2 en Progreso y Umán, y

1 en Chankom, Cuzamá, Izamal, Peto, Tahdziú, Tekom, Temax, Ticul y Uayma.

De los 20,249 casos positivos, 186 son de otro país u otro estado.

Los casos por zonas de Mérida

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 11,463 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 17 de octubre), que viven en:

3,137 en la zona Norte

3,267 en la zona Oriente

1,142 en la zona Centro

1,581 en la zona Sur

2,336 en la zona Poniente

Las defunciones

11 fallecimientos:

1.- Masculino 48 años de Mérida DM/HAS

2.- Femenino 50 años de Mocochá DM

3.- Femenino 74 años de Mérida DM/EPOC

4.- Masculino 80 años de Mérida DM/HAS

5.- Masculino 68 años de Tizimín HAS

6.- Femenino 74 años de Progreso HAS

7.- Femenino 69 años de Mérida Sin comorbilidades

8.- Femenino 80 años de Mérida DM/HAS

9.- Masculino 86 años de MÉRIDA HAS

10.- Masculino 72 años de Izamal HAS

11.- Masculino 36 años de Mérida Sin comorbilidades

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 2,426 las personas fallecidas a causa del Coronavirus.

De los casos activos, 756 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.

Canales de comunicación

En la línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826) se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del Covid 19.

se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del Covid 19. En el sitio de internet también se ofrece información en maya y en español.

también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 999 200 8489 en español y 9991 40 66 22 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de Coronavirus.

en español y 9991 40 66 22 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de Coronavirus. También está en funcionamiento el Chat de la Salud , vía la red social de Facebook.

, vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de Coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store, para teléfonos iPhone y tabletas iPad, y en Play Store, para dispositivos con sistema operativo Android.

Medidas de prevención

Asimismo, reiteraron que entre las medidas básicas de prevención están lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón o soluciones a base de alcohol gel al 70 por ciento; al estornudar o toser es importante cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; y en caso de estar enfermo no salir del hogar. De igual forma, evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe y no automedicarse.

Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección

Se puso marcha un Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud que se suma al combate al Coronavirus focalizando la prevención con la presencia de brigadas de “Amigos de la Salud” en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas.

A la presencia de las brigadas especiales de “Amigos de la Salud” se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de Coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con Coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información.