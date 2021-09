"Con esta dosis me siento más tranquila", dicen en domingo de vacunación en Mérida

Puesto de Vacunación del Siglo XXI Fotos: Carlos de la Cruz. Puesto de Vacunación del Siglo XXI Fotos: Carlos de la Cruz. Puesto de Vacunación del Siglo XXI Fotos: Carlos de la Cruz. Puesto de Vacunación del Siglo XXI Fotos: Carlos de la Cruz. Puesto de Vacunación del Siglo XXI Fotos: Carlos de la Cruz. Puesto de Vacunación del Siglo XXI Fotos: Carlos de la Cruz. ❮ ❯

La campaña de vacunación contra el Covid-19 para personas de 30 a 39 años de edad entró hoy a la recta final en Mérida porque solo quedan este lunes y mañana martes para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca.

Los dos macrocentros habilitados para la aplicación de la vacuna, como son el Centro de Convenciones Siglo XXI y el gimnasio de la Unidad Deportiva Kukulcán, tuvieron una regular asistencia durante la jornada dominical, pero en todo momento recibieron a personas que requirieron la vacuna complementaria.

Menor afluencia

Se vio menor afluencia en el módulo del Kukulcán que en el Siglo XXI. En este último macrocentro fue una afluencia baja, pero constante. No hubo necesidad de formar fila y menos llegar a la aglomeración.

Invita a la vacunación

Una de las asistentes al Siglo XXI fue la cubana-mexicana Yisel Pupo Hernández, quien destacó la buena organización, la rapidez de la atención y la importancia de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además, también manifestó su inconformidad contra las personas que no quieren recibir la vacuna ni respetar los protocolos sanitarios para evitar los contagios del Covid-19.

“Lo primero que debe entender esta gente, es que estamos atravesando por una pandemia. Sí está bien que hay libertad en el ser humano de recibir o no la vacuna, pero desgraciadamente hay una pandemia y uno se tiene que cuidar por el bienestar de todos”, señaló.

“Si algunas personas no quieren ponerse la mascarilla ni vacunarse, en mi opinión, deberían permanecer en su casa, está bien que se respete su libertad, pero tampoco se vale contagiar a otras personas en la calle. Si ellos no quieren esta protección, que se queden en su casa o donde no contagien ni propaguen el virus”.

“El covid es una pandemia es un hecho, hay que cuidarse, es una enfermedad que mata, hay que cuidarnos por los abuelitos. Yo soy mamá y no quiero que le pase nada a mis hijos ni a nadie de la familia, por ello me cuido y vacuno”.

Segunda dosis y efectos secundarios

Dijo que hace poco más de mes y medio recibió la primera dosis de la vacuna Astra Zeneca y ese mismo día sintió escalofríos durante la noche, sentía frío y calor, fue un malestar no grave, pero después de esa reacción se

sintió bien. En esta segunda vacuna no sintió ninguna reacción y espera que así siga en los próximos días.

“Me vine a poner la segunda vacuna. Todo bien, hay buena organización, te pasan al área de vacuna y en unos minutitos de espera, si estás bien te puedes ir”, señaló. “No me dolió la pinchada. Con esta dosis me siento bien, más tranquila y un poco más segura, pero obvio que me voy a seguir cuidando de no contagiarme”.

Consideró que la aplicación de la segunda dosis a personas de 30 a 39 años y la primera para personas de 18 a 29 años, permitirá que mucha gente continúe viva en este mundo, pero de todas formas todos se deben de cuidar porque ya se sabe que el virus es mutante y contagioso.

“Al principio no lo creí muy peligroso, pero cuando vi la dimensión de contagios y muertes me dio bastante miedo. Me cuido mucho y todos lo debemos de cuidarnos para seguir con vida por un buen tiempo más hasta ver si alguna

vez desaparece el covid”, señaló.

Módulos de vacunación

Los módulos de vacunación en Mérida son el Siglo XXI, unidades deportivas Kukulcán, Villa Palmira e Inalámbrica, instalaciones del 11º. Batallón de Infantería del Ejército de la calle 42 sur y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. El horario de funcionamiento de esos centros de vacunación es de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Te puede interesar: Macabro hallazgo al oriente de Mérida: mujer es hallada sin vida