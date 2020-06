Doña Ethel Trujillo da su primer paseo en auto

Pide no dudar que el Covid-19 es real

Después de varios meses resguardada y con la tranquilidad de saber que su segunda prueba de Covid-19 salió negativa, este fin de semana la maestra Ethel Trujillo Trujillo pudo ver de nuevo las calles de la blanca Mérida.

Su hijo, Alonso Rodríguez Trujillo, fue quien le dio el paseo por varias calles para levantarle el ánimo aun más. “Desde marzo (cuando se fue de viaje a Perú con su esposo, quien lamentablemente falleció por el Covid-19) ella no había salido, así que le pusimos tapabocas y careta y la llevamos con las ventanillas (del vehículo) cerradas”.

El paseo fue por algunas calles aledañas a su hogar así como Paseo de Montejo y sin bajarse del automóvil.

“Fuera de eso, nosotros no hemos salido a la calle y no hemos tenido ninguna actividad (…) solo salimos para comprar la fruta o la comida, pero no son más de 500 metros”.