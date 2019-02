MÉRIDA.—“El cariño de la gente me ha hecho sentirme ganadora”, dijo Geny Falla, ganadora del segundo lugar en la competencia de Masterchef, al llegar anoche al aeropuerto meridano, donde le esperaban sus familiares y amigos.

Con la sencillez y buen humor que la caracterizó durante las trasmisiones del concurso y ataviada con un terno, doña Geny se tomó fotos con la gente que fue a recibirla o que se le acercó al reconocerla en la terminal aérea.

“Doña Geny, soy su fan, seguí el programa y no me perdí ningún capítulo, me hubiera gustado que usted ganara, pero para mí es usted una triunfadora”, dijo una persona que se encontraba en el aeropuerto.