Dona material de salud un sindicato

La Sección 67 del SNTS repartirá diversos insumos

La Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud entregó ayer dotaciones de artículos de protección para personal médico de cinco hospitales de Yucatán con el fin de evitar contagios internos y externos de coronavirus Covid-19.

El secretario general de la Sección 67, Eulogio Piña Briceño, entregó personalmente al director general del hospital “Agustín O’Horán”, Marco Antonio Cetina Cámara, la dotación que corresponde a dicho hospital: 2,000 cubrebocas, 2,000 frascos de gel antibacterial, 275 overoles médicos y 200 caretas transparentes que elaboró personal del sindicato.

Para el Centro Materno Infantil entregó 1,000 cubrebocas y 300 frascos de gel antibacterial y anteayer llevó al Hospital de Ticul otra cantidad similar.

Este viernes entregará el mismo material a hospitales de Valladolid y Tizimín.

Piña Briceño dijo que en una primera entrega el sindicato repartió 10,000 frascos de gel antibacterial y varios litros del mismo desinfectante en centros de trabajo para apuntalar las medidas de protección para el personal médico que trabaja en esos lugares.

No mencionó el monto de la inversión, pero precisó que este gasto lo cubre con recursos económicos del propio sindicato de salud de Yucatán. Entregaron estos artículos ahora porque había escasez de cubrebocas y no había overoles médicos completos en el mercado, por lo que tuvieron que comprarlos fuera del Estado.

Las caretas protectoras para el personal médico son diseño y trabajo manual de un grupo de mujeres del sindicato que compraron el material y lo elaboraron. Harán más caretas caseras para dotar al personal médico de los hospitales porque son una garantía para prevenir algún contagio.

“Todos estos artículos que estamos entregando reúnen los requisitos de la Cofepris”, informó el líder sindical, a quien acompañaron sus principales colaboradores, el doctor Cetina Cámara y el director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Salud estatal, Fernando Medina Ancona.

Recordó que la semana pasada acompañó al director del Hospital Regional O’Horán a un recorrido por el nosocomio y se enteró que tiene el material suficiente para proteger al personal médico que trabaja en el lugar, pero esta dotación refuerza la reserva para lo que resta de la contingencia sanitaria. Incluso, el doctor Cetina Cámara informó que el gobierno del Estado ha mandado bastante material de protección y también recibieron en donación.

“Estamos trabajando en perfecta coordinación entre el sindicato, la jefatura de salud y el gobierno”, destacó Piña Briceño. “Aquí en este trabajo en pro de la salud no hay colores, no hay grupos, no hay partidos políticos. Entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, no podemos dejar solo al gobierno del estado en esta lucha. Tenemos que estar todos trabajando en unidad y repetir que en esta tercera etapa del coronavirus: quédate en casa el mayor tiempo posible”.

“Únicamente los que realmente necesitan salir que salgan, pero debemos de ser reiterativos: quédense en casa”, subrayó. “Si cumplimos las disposiciones, estamos aportando nuestro granito de arena para salir adelante de esta crisis lo más pronto posible. Hay que tener fe, aquí si podemos decir con toda honestidad que hay un trabajo de común acuerdo con el director del O´Horán, con el secretario de Salud y que el gobierno estatal va adelantado a otros gobiernos en la fase tres. Yucatán inició esta etapa antes que otros, tal como lo hicimos con la fase dos, ahorita, en esta fase tres prácticamente estamos preparados para afrontarla porque ya aplican las medidas de esta fase.— Joaquín Chan CAAMAL

