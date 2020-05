Donativo de China a Grupo Megamedia

Entrega en total 600 cubrebocas por la pandemia

La Asociación China Península de Yucatán donó ayer a Grupo Megamedia 600 cubrebocas como medida de prevención de la Covid-19.

La entrega la encabezó el doctor Bai Yi, presidente de la asociación, quien destacó que los cubrebocas, de tipo quirúrgico, son producidos completamente en China.

La donación se debe a que los trabajadores de la prensa siguen trabajando para informar a la población, señaló. “La prensa es muy importante, si no hay prensa nadie sabe nada”.

En su visita a las instalaciones de Diario de Yucatán, el doctor Bai Yi recordó que están en plena campaña para que las provincias chinas de Sichuán y Jiangxi hagan donaciones a Yucatán y Quintana Roo, respectivamente.

También promueven el hermanamiento entre Chengdú, Nanchang, Shangrao y Jiangmen con Mérida; Chenghua con Progreso, y Dujiangyan con Dzidzantún. De hecho, este último municipio recibirá en los próximos días una dotación de 10,000 cubrebocas.

A la fecha la Asociación China Península de Yucatán, México ha entregado cubrebocas al gobierno del Estado, Ayuntamiento de Mérida y comisarías como Xcunyá. En total han donado 150,000 unidades en el estado.

En el acto también estuvo Ninfa Montaño Claros, coordinadora general de la asociación. Por Grupo Megamedia estuvieron Luis Alberto González Uribe y Manuel Balam Ruiz, director y subdirector editorial, respectivamente.

Entrevistados con el Diario el doctor Bai Yi y la licenciada Ninfa Montaño también hablaron de la situación actual del coronavirus en China, y cómo la pandemia ha afectado a la comunidad de chinos que viven en Yucatán.

Actualmente en China, aseguró el doctor Bai Yi, solo hay tres casos de Covid-19. “China tiene 1,400 millones de habitantes y solo tiene tres casos. En China ya todos están trabajando normal, ya está controlado bien”.

Por su parte, Ninfa Montaño señaló que, si bien ya está controlada la situación en China, siguen las medidas de prevención. “El lugar donde hubo el rebrote se cierra, se confina a las personas y no permiten que alguien salga y entre hasta que se controle. Las medidas son muy estrictas”.

Añadió que la temperatura de los ciudadanos se sigue controlando aun cuando ya se está en un estado de tranquilidad, y que en muchos lugares las clases no se han reanudado. “El gobierno está cuidando de su pueblo porque es un gobierno que ama a su pueblo y está preocupado (…) Esa política de que un gobierno cuide a su pueblo es como de un padre hacia su hijo. Y no va a permitir que algo malo les pase. Eso de que (China) no llevó un buen control al principio no es cierto porque es un padre que cuida a sus hijos”.

Por otra parte, en la entidad, Ninfa Montaño compartió que el Covid-19 afectó a muchos negocios chinos. Por ejemplo, de los 200 restaurantes de comida china que se calcula que hay en Yucatán, solo el 10% se mantiene abierto con servicio a domicilio.— Iván Canul Ek

“Muchos restaurantes han cerrado por el bien de sus propias familias y para acatar las leyes del gobierno. Alguno que realmente su situación económica está muy difícil han decidido trabajar con servicio a domicilio pero con todas las medidas sanitarias”, señaló.

Sin embargo, confía que cuando finalice la pandemia los negocios vuelvan a abrir aunque no con la misma fuerza que antes. “Sé que ellos son muy luchadores y esperemos que regresen a su actividad diaria”.

El coronavirus también afectó a negocios de electrónicas, autopartes y maquiladoras de capital chino. En el caso de las maquiladora, Ninfa Montaño informó que no están trabajando en toda su capacidad pues se redujo el personal para seguir con las recomendaciones de las autoridades de no tener a más de cincuenta personas en un lugar.

“Tienen el mínimo de trabajadores y los pedidos ya no son como antes, y solo trabajan los trabajadores que viven cerca”. Aunque señaló que desconoce si hubo despidos de trabajadores, la licenciada Montaño afirmó que los negocios chinos se acercan a la asociación para asesorarse sobre la Ley del Trabajo.

“Les mandamos las leyes traducidas al chino para que sepan cómo guiarse en situación de impuesto, patronal… Se los tradujo la asociación y los mandamos. No hemos dado seguimiento porque hemos dado las donaciones”.

Preguntado sobre si cuentan con algún plan de apoyo para la comunidad china que vive en Yucatán, el doctor Bai Yi y la licenciada Ninfa Montaño coincidieron que el pueblo chino es un pueblo que ahorra. “El chino se la pasa ahorrando para un año, dos años… es la cultura de china. Yo creo que la mayoría va a aguantar. Si necesitan (apoyo) pueden pedirnos a nosotros; pero, económicamente no creo porque la comunidad china es ahorrativa”.

En Yucatán, según el censo de 2010, hay de 2,000 a 3,000 chinos. “Ahora no sabemos, ni la Embajada sabe cuántos tenemos acá”, dijo el doctor Bai Yi, quien también compartió que después de Mérida, los municipios donde hay más chinos son Progreso, Umán y Valladolid.

