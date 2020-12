¿Dónde están?, les dicen a ciudadanos

Lamentan el nulo interés en un proceso estatal

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán lamenta el poco interés de la sociedad en participar en el proceso para integrar la Comisión de Selección de ese organismo.

En una “carta abierta”, el Comité se pregunta “¿dónde están?” las universidades, instituciones académicas, centros de investigación, cámaras empresariales, colegios profesionales, organizaciones y demás porque desde hace varios meses el Congreso del Estado los está llamando para que manden a algún representante de su organización y se pueda formar la nueva Comisión de Selección.

Esa Comisión tiene como finalidad convocar y elegir al ciudadano que año tras año se va integrando al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.

Como publicamos ayer, por lo menos seis de los integrantes de la mencionada Comisión dieron por concluidas sus actividades desde octubre pasado y el Congreso lanzó la invitación para renovarlos, pero no tuvo ninguna respuesta. Se atribuye la falta de interés en que esos cargos son honorarios, pues no tienen una paga.

“Ya hubo una primera convocatoria y nada. Van por la segunda y hasta donde sabemos de siete integrantes que se necesitan, cuatro de la academia y tres de la sociedad civil, solo la Universidad Modelo, la Universidad Mesoamericana de San Agustín y la Coparmex han respondido a esta segunda convocatoria. Y los demás, ¿dónde están?”, señala el Comité en su “carta abierta”.

“Hoy el Comité de Participación Ciudadana del SEAY les pregunta: ¿no le van a meter..? ¿Va a pasar en Yucatán lo que en otros estados ya se ha presentado, que por falta de la Comisión de Selección se empiezan a ver disminuidos los CPC del país..?”, se preguntan los integrantes del Comité del Sistema Anticorrupción.

El comunicado también dice lo siguiente:

Aquí van unos datos recabados en agosto de 2020:

De los 33 CPC que existen en el país 11, por causas diversas, no tienen Comisión de Selección. Para este mes de diciembre de 2020 se sumarán 12 estados más que ya no tendrán Comisión de Selección o sea que existe la posibilidad real que más del 70% de los Sistemas Anticorrupción del país reciban el año nuevo sin Comisión de Selección.

En agosto de este año se reportaban ocho CPC en el país incompletos porque no hay una Comisión de Selección que designe a los nuevos ciudadanos. Y cuando menos tres CPC, de esos 8, tenían ya solo dos o tres integrantes de los cinco que deben ser.

A nivel nacional hemos visto los esfuerzos y batallas de los Sistemas Anticorrupción para que la Comisión de Selección, parte medular para la presencia ciudadana en los Sistemas Anticorrupción, se integre de acuerdo con la legalidad y metodología marcada para este proceso.

Pero aquí en Yucatán parece que se puede agravar el asunto porque quienes surten de candidatos al Congreso para que estos elijan... ¿dónde están? Se requieren cuatro representantes de centros educativos y tres de cámaras empresariales u organizaciones civiles.

Si no hay candidatos, no hay Comisión; si no hay Comisión, se merma el CPC y si dejan de existir ciudadanos en los Sistemas Anticorrupción, se termina la esencia misma de lo que tanto peleó la ciudadanía por obtener: un Sistema Anticorrupción con presencia e injerencia ciudadana.

Universidades, instituciones académicas, centros de investigación, cámaras empresariales, colegios profesionales, organizaciones civiles… ¿dónde están? Desde el CPC de Yucatán los invitamos a participar…

Firman el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán: Mónica Febles Alvarez-Icaza, Javier Montes de Oca Zentella, Manuel J. Castillo Rendón, José Luis Villamil Urzaiz, Ivanna Ongay Xacur.