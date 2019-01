Dos aspirantes a presidir la CMIC

El 14 de febrero se elegirá a la nueva directiva

En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán (CMIC) “siempre se busca la unidad a través de los servicios que ofrece a sus socios”, sostuvo su presidente, Luis Castillo Campos.

“No solo es gestión y representación del sector, damos las herramientas y los procesos para que las empresas sean más eficientes, que se certifiquen y que tengan la capacitación adecuada para competir en este nuevo entorno de la industria”, agregó.

Luego informó que las elecciones para seleccionar a quien lo sustituirá será el 14 de febrero próximo. Votarán 325 socios con derechos vigentes y solo hay dos candidatos inscritos en el período que estableció la convocatoria: los ingenieros Juan Uribe Pastrana y Raúl Aguilar Baqueiro.

Ambos, dijo, son dirigentes del actual comité y ya trabajaron en otras directivas; se postulan con la mejor intención, tienen proyectos de mejoramiento y superación para la CMIC y cualquiera de los dos tiene la capacidad para dirigirla.

También precisó que por el vencimiento de la fecha que establece la convocatoria no se puede inscribir ningún otro candidato.

“Los dos candidatos sabemos que trabajarán en pro de la cámara”, indicó. “Es obvio que todo tiene que cambiar, la cámara al interior tiene que modificarse y hacerse cada vez más sólida. En cuestión de capacitación tenemos una estructura en todos los niveles y tienen que continuarlo, mejorarlo; lo que varía es el entorno y tienen que enfrentar son los cambios que se dan en forma externa”.— Joaquín Chan C.

Castillo Campos informó que hasta este momento la CMIC no siente las afectaciones por la suspensión del subsidio a la vivienda ni ve aumentos superiores a la inflación en los materiales de construcción.

Sin embargo, advirtió que si no hay un soporte que reemplace los subsidios a las viviendas será inevitable la afectación no solo a la industria de la construcción que también realiza viviendas económicas, sino también a la cámara especializada como lo es la Canadevi, y sobre todo a los derechohabientes del Infonavit porque no alcanzarán los montos de los créditos para una vivienda digna.

¿Cree que es un error cancelar el subsidio de vivienda en este gobierno?

“Si el gobierno federal no tiene una contrapartida que mitigue el efecto negativo de la suspensión del subsidio, sí sería un error gubernamental”, enfatizó.

