Dos diputados dudan sobre los audios del exfiscal

“¿Son falsas las grabaciones?”

La bancada del PAN en el Congreso del Estado duda sobre las grabaciones que exhiben los actos de corrupción y tráfico de influencia que involucran a Wílberth Cetina Arjona, hoy ex fiscal general del estado y otros altos funcionarios del gobierno estatal, y piden que si se tiene pruebas se denuncie, aunque aclaran que estos señalamientos son más para los diputados del PRI, según un encuentro entre legisladores de ambas bancadas debajo de la tribuna del Poder Legislativo.

Este encuentro se registró el pasado miércoles durante la sesión plenaria, mientras se discutía en la tribuna sobre el punto de acuerdo que finalmente se aprobó con 18 votos a favor y seis en contra, que fue el de los panistas y el del PVEM, cuando Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, ante el reportero del Diario le hizo a Víctor Merari Sánchez Roca, legislador del PAN, una pregunta que el panista no le aceptó en su intervención para debatir ese punto.

Al concluir su intervención Sánchez Roca en la tribuna subió a las butacas de los asistentes a presenciar la sesión, para precisar puntos de su discurso con el reportero del Diario, y cuando empezaba a hacerlo se sumó también Cervera Hernández para recordarle al panista que no le aceptó la pregunta que intentó hacerle durante su intervención en la tribuna.

Aprovechando...

“Pero aprovechando aquí delante del reportero del Diario de Yucatán —continuó el priista—, quiero hacerte esas preguntas, y la principal es ¿si entonces consideras que las grabaciones y demás pruebas expuestas por el Diario son falsas o indebidas?

Sánchez Roca, quien no se lo esperaba, le respondió que nunca se refirió en la tribuna al Diario, sino a lo que dijo un diputado que habló antes que él (fue Enrique Castillo Ruz, diputado del PRI, quien hizo un recuento de todo lo publicado por el Diario sobre las grabaciones que exhiben posibles actos de corrupción del hoy exfiscal), le señalaba que si tiene pruebas que denuncie, que era un tema mal planteado.

Al insistirle el priista recordando que lo que dijo el anterior diputado en la tribuna fue lo publicado por el Diario y por eso le preguntaba si entonces lo expuesto en ese medio de comunicación es falso o indebido, el panista insistió en que no se refería al Diario, sino a lo que dijo el del PRI.

Sánchez Roca tomando con calma el diálogo, como si solo estuvieran charlando y por momentos hasta con algunas risas —igual que el priista—, le repitió parte de su discurso en la tribuna, en el sentido de que la Fracción Parlamentaria del PAN está del lado de la legalidad y de los yucatecos, pero no pueden permitir que un tema que tiene de entrada un proceso mal planteado, sea puesto en la arena política para que pareciera que es un asunto del Congreso.

En la tribuna al responder a los priistas que basaron sus discursos en las publicaciones hechas por el Diario sobre el escándalo del hoy exfiscal, el panista dijo entre otras cosas, que el Congreso no puede emitir un exhorto cuando no se tiene la claridad si lo que se pide se está haciendo ya o no, y reiteró que si quienes intervinieron en la tribuna tienen pruebas de la comisión de un delito deben denunciar para no ser cómplices, pero no se debía hacer el exhorto para que se investigue.