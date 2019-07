Dos empresas de Grupo Fármacos acopian contratos federales

Consorcio consentido



Más allá de lo que parece ser uno más de los conflictos financieros a nivel federal que hereda el régimen de la llamada Cuarta Transformación, detrás de Selecciones Médicas del Centro, S.A. de C.V. hay mucho más.

Se esconde un entramado de privilegios y jugosos beneficios, según los datos en CompraNet, un portal que concentra las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas del gobierno federal y las entidades.

Así, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, Grupo Fármacos Especializados y sus firmas subsidiarias Fármacos Especializados y Selecciones Médicas del Centro es el consorcio que más contratos gubernamentales consiguió, sobre todo en el primer trienio de la anterior administración federal.

Y para muestra un botón. En la primera mitad de los seis años de la gestión de Peña Nieto, Grupo Fármacos obtuvo el 75% de los convenios por medio de la adjudicación directa.

Familia con suerte

De acuerdo con las estadísticas en CompraNet, logró 1,455 acuerdos que ascienden a un valor de 17,790 millones de pesos. El total de ese primer tramo, suma 1,940 contratos con un monto de 44,000 millones de pesos para ese emporio farmacéutico propiedad de la familia Pérez Fayad, integrada por los esposos José Antonio Pérez Pérez y Ambra Fayad Said, y los hijos de ambos, José Antonio, Francisco Daniel y Ambra del Carmen, todos inmiscuidos en el negocio del ramo farmacólogo.

En el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas figura Grupo Fármacos Especializados como la empresa que durante la administración de Peña Nieto condensó las contrataciones federales de medicamentos y materiales de curación, por medio de su filial Selecciones Médicas del Centro.

Además, la compañía farmacéutica concentró la mayor parte de las compras de marcapasos y sus componentes e incluso hasta los servicios de soporte técnico relacionados con el manejo y equipamiento electrónico o digital de los equipos.

Marca el paso

La información que arroja CompraNet indica que un cuarto de los 786 registros relacionados con la contratación de los marcapasos le correspondieron a Selecciones Médicas del Centro, la misma sociedad anónima que por medio de Otto Kroboth Palmer, director corporativo de Finanzas de la firma, envió una carta el miércoles 17 pasado al licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para advertirle que no de no pagar el adeudo de 1,985 millones 556,532.76 pesos que la institución tiene con la empresa a partir de 2013, cancelaría la prestación de sus servicios integrantes e insumos médicos a partir del viernes 19, lo que al final no se concretó gracias a un acuerdo de último momento.

El portal de CompraNet precisa que únicamente por los marcapasos que comercializó con las instituciones médicas del sector público, la empresa de la familia Pérez Fayad se benefició con 7,993 millones de pesos, sin contar los 106,813 millones de pesos que recibió en el anterior período presidencial solo por la compra de diversos fármacos.

Bisturí republicano

Esa predominancia en los contratos que le otorgó o ganó en licitaciones Grupo Fármacos y sus filiales, no pasó inadvertida para el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el martes 12 de marzo pasado hizo pública una relación de las 10 empresas que concentraron el 38.5% del gasto que se adjudicó a la compra de medicamentos y material de curación para las instituciones médicas públicas de 2012 a 2018, y en las que aparecen, de manera independiente, Selecciones Médicas del Centro y Grupo Fármacos.

En su discurso de hace siete meses, López Obrador acusó a ese top ten de firmas no solo de beneficiarse de los contratos públicos con valor de 32,265 millones de pesos, sino también de no surtir los fármacos al Instituto Mexicano del Seguro Social y al propio Issste.

En la lista de las otras compañías farmacéuticas señaladas por el nuevo gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también aparecen —además de las dos firmas del consorcio de la familia Pérez Fayad—, las firmas: Becton Dickinson de México; Dentilab; Distribuidora Internacional Medicamentos y Equipo Médico; Galia Textil; Diagnoquim; Especialistas en Esterilización y Envase; Juama, y Degasa.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

Medidas adoptadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Empresas farmacéuticas

A pesar de las medidas federales, seguiría igual la situación en la política médica.

Relación oscura

En marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer una lista de 10 empresas que se beneficiaron con cuantiosos contratos de la compra de fármacos y material de curación durante el período 2012-2018.

Dos empresas

En el top ten de esas empresas, que recibieron beneficios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, están Selecciones Médicas del Centro, S.A. de C.V. y Grupo Fármacos Especializados, ambas propiedad de la familia Pérez Fayad. Las dos firmas farmacéuticas fueron aparentemente vetadas por el nuevo gobierno federal.

Prohibición

En abril pasado, el presidente López Obrador envía un documento a la Secretaría de Salud para que se prohíba participar a las 10 empresas relacionadas en alguna licitación o adjudicación directa, y encarga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dé puntual vigilancia.

Continúan las compras

Sin embargo, a pesar de las instrucciones de no adquirir material o equipo médico a las empresas censuradas, la Secretaría de la Defensa Nacional compró servicios para quimioterapias para el Hospital Central Militar a la compañía Fármacos Especializados, propiedad de Francisco Pérez Fayad, aún a sabiendas de las órdenes presidenciales, según el periodista Omar Sánchez de Tagle.