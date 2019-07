Dos motociclistas heridos en una “ola” de choques

Vehículos con daños en tres hechos viales

PROGRESO.— Una “ola” de accidentes de tránsito se han registrado en los últimos días en este puerto. Ayer ocurrieron dos en la ciudad y otro en el libramiento a Chicxulub, a la altura de la reserva ecológica El Corchito.

En dos de estos tres percances motociclistas resultaron lesionados y sus vehículos dañados.

Por segundo día consecutivo, en la calle 76 con 29 ocurrió un choque entre una camioneta y una moto.

El jueves por la tarde en esa esquina chocaron dos automóviles, un March que manejaba un visitante que se voló el alto de la 76 y chocó con un Beat que transitaba en preferencia sobre la 29.

En la calle 56 con 31 de la colonia Francisco I. Madero la camioneta blanca Toyota Hiace modelo 2018 con placas NFU1152 del Estado de México iba de norte a sur sobre la 56 a las 11 de la mañana.

Su conductor era el visitante Cristián Pablo López Santamaría, de 36 años, quien no hizo su alto al llegar a la 31 y chocó la moto Suzuki línea 125 con placas Y2WN3, manejada en preferencia de poniente a oriente por el repartidor Fidel Herrera Quijano, de 56 años.

El motociclista resultó lesionado. Fue atendido en el lugar por los paramédicos de la Policía Municipal.

Minutos después ocurrió otro accidente: la camioneta pick up con placas YN-8303-A transitaba de norte a sur sobre la calle76, su conductor no hizo su alto y atravesó la 29. Se le impactó la motocicleta Italika, placas N65SK de Chiapas, conducida en preferencia de oriente a poniente por un joven vecino de este puerto.

El motociclista resultó lesionado, fue atendido por paramédicos municipales, pero no requirió hospitalización. El caso se solucionó en el lugar.

Un tercer accidente ocurrió a las 12:30 horas en la calle 46 con libramiento, a la altura del parador de la reserva ecológica El Corchito. Lo causó la camioneta Grand Cherokee con placas YYN- 448-C, manejada de norte a sur sobre la 46 por un canadiense que reside en esta ciudad. Iba con su familia.

El hombre llegó al libramiento y no hizo su alto, cruzó y lo chocó el auto Ibiza con placas DJM-59-12 de Campeche, manejado en preferencia de paso de oriente a poniente por un progreseño, quien recién compró el automóvil y no lo tenía asegurado. No hubo heridos.— GABINO TZEC VALLE

La camioneta sí cuenta con seguro, el representante de la aseguradora le dijo al dueño del Ibiza que en cuatro días harían el avalúo de los daños de su automóvil, pero tenía que firmar de acuerdo, a lo que no accedió y decidió interponer la denuncia ante la agencia de la Fiscalía estatal para que le cubran el costo de los daños al Ibiza.