Dos venezolanos hablan del caos y el chavismo 

Un sistema “fallido”

Jorge Rafael Llinas Santander y Juan Carlos Rodríguez Arrieta son parte de la comunidad de venezolanos radicados en Yucatán, aseguran que en la entidad yucateca conforman una población cercana a los 1,000 paisanos, con casi la totalidad de ellos viviendo en Mérida, su capital.

Aunque viven por distintos rumbos de la ciudad, las redes sociales los mantienen unidos y enterados de lo que ocurre en su país.

Rafael lleva dos años en México, uno de ellos viviendo en Mérida, de Venezuela viajó a España y de ahí a México por trabajo, es licenciado en Teología con máster en Consejería Familiar, pero aquí trabaja en lo que puede y por lo pronto, al igual que Juan Carlos, lo hace como conductor en una plataforma digital de transporte.

“Nosotros pasamos por una situación similar a la que ahora sucede en México”, platicó a Diario de Yucatán el venezolano Llinas, “teníamos un bipartidismo que se rompió con la llegada de Chávez, que llega al poder con una aplastante victoria y llegó con todo el poder que podía tener, no había contrapeso para decirle en qué estaba fallando”.

También señala que no puede asegurar que en México se llegue a una situación como la que hoy vive Venezuela, pero sí que en Venezuela ese sistema no funcionó.

“Lo que se hizo en Venezuela y que tiene mucha similitud con lo que están intentando aquí no funcionó. Las razones no están ligadas a que somos diferentes como país, sino porque el sistema no funciona, está diseñado para ir corrompiendo lo que ya tenemos seguro, lo va destruyendo, y cuando quieres hacer los cambios necesarios no se puede”, dijo Llinas Santander.

“En Venezuela llegamos a donde estamos por un prolongado proceso de destrucción al que el sistema nos llevó”, aseguraron los entrevistados.

A la pregunta de por qué todavía hay quienes están a favor del gobierno de Maduro, ejemplificaron:

“Pasa como cuando vas llenando de agua un vaso que tiene piedras adentro, vas decantando el agua y ves cómo aparecen las piedras, hasta llegas a un nivel bajo y ahí la arenita con el agua”.

“Cuando ellos llegan el peso fuerte lo tenía la clase media alta y los empiezan a intervenir, a quererles quitar se tuvieron que ir del país, cuando eso pasa el que está abajo empieza a dejar de tener los medios que tenía porque van destruyendo el gran parque industrial”.

“Va bajando el nivel y los de abajo empiezan a sentirse afectados, eso va sucediendo y el que queda es el que no tiene nada que perder, está obligado a estar ahí porque depende absolutamente del pago que le da el gobierno”, señalaron.

¿Hay corrupción en Venezuela?

“En Venezuela podemos decir que había una corrupción ‘normal’ porque el sistema permitía tener órganos de control, todos los partidos tenía acceso a ellos, esos órganos eran el congreso, el tribunal, la debacle comienza cuando los venezolanos entregamos todo el poder y toda la autoridad y capacidad de mando a un solo partido”.

Con ello se borró la línea entre partido y gobierno, ya nadie sabía qué era gobierno y qué era partido, empezaron a ver cómo las personas partidistas empezaron a tomar roles de gobierno y la gente del gobierno tomaba actitudes partidistas, dijeron los entrevistados.

Llinas Santander aseguró que ahí es donde empieza el desarrollo exponencial de la corrupción, pues ya no había forma de controlar al monstruo que se había formado y el partido empieza a comportarse no como el empleado de los venezolanos, sino como el dueño del país.

Asimismo, comienza a tomar decisiones arbitrarias, y las cuestiones de interés del partido pasaban automáticamente a ser de interés nacional, y cualquier cosa que amenazaba al partido pasaba a ser enemigo del país, comentó.

Con esto, indicaron los venezolanos, se vio una exponencial destrucción de la riqueza y esta semana “nos enteramos que en Estados Unidos se dictó una sentencia contra uno de los presidentes de la petrolera venezolana similar a Pemex”.— Luis Iván Alpuche Escalante

Dificultades políticas

Entrevista a dos venezolanos radicados en Mérida sobre la situación política de su país.

Decremento

Respecto a la sentencia contra un presidente de la petrolera venezolana, Jorge Rafael Llinas dijo: “Solo por ese caso al tipo se le están peleando mil 400 millones de dólares, estamos hablando de un país de un poco menos de un millón de metros cuadrados de extensión, de 30 millones de habitantes, que llegó a producir cuatro millones y tantito de barriles de petróleo, un país que pasó entre cinco y seis años a tener un precio de petróleo arriba de 120 dólares el barril y que ahora no tiene ni siquiera alcohol en los hospitales”.

Fuerte deuda

“Ese dinero entró, el petróleo se extrajo, se vendió, pero nadie sabe dónde está el dinero, y tenemos una deuda de país de casi 500 mil millones de dólares”, señaló.