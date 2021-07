Dosis a 40 municipios

Hoy se extiende la aplicación de la segunda dosis

El proceso de vacunación correspondiente a la primera dosis contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad en Mérida concluyó este domingo con una buena respuesta de este sector de la población, al registrar al cierre de la jornada un total de 122,778 mujeres y hombres vacunados en la capital, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

La dependencia estatal indicó que las personas de este rango de edad que por algún motivo no pudieron acudir a su cita de vacunación, podrán hacerlo en la próxima vacunación en la capital yucateca para recibir la dosis, de preferencia en las tardes cuando disminuye la afluencia en los módulos de vacunación.

De acuerdo con un comunicado, el proceso de vacunación a personas de 30 a 39 años se llevó al cabo en Mérida del 29 de junio al 4 de julio en el que, por medio de los macrocentros y módulos de vacunación establecidos estratégicamente en la ciudad, se vacunó a 122,778 meridanos con dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Ayer lunes arrancó la jornada de vacunación correspondiente a la segunda dosis a grupos de 50 a 59 años en Abalá, Akil, Dzidzantún, Panabá, Seyé, Tekit, Tinum, Halachó, Muna, Tecoh, Tzucacab y Yaxcabá, así como a las personas entre 40 y 49 años de Abalá, Tinum, Halachó, Muna, Tecoh y Yaxcabá.

Como se informó anteriormente, hoy martes este proceso continuará en las localidades de Baca, Cacalchén, Celestún, Chichimilá, Hoctún, Homún, Kinchil, Maní, Opichén, Sotuta y Temax, con la vacunación con segunda dosis a las personas entre 50 y 59 años.

Originario del municipio de Tecoh, el señor Edilberto Chi González, de 55 años de edad, acudió puntual a su cita para recibir la segunda dosis que lo protegerá del coronavirus, por lo que pasó por las áreas de recepción de documentos, valoración de signos vitales, vacunación y observación.

Mientras esperaba 30 minutos en el último paso de este proceso, Chi González se mostró sorprendido de completar este día su esquema de vacunación, pues “veía muy lejano contar con mis dos vacunas y sentirme seguro para trabajar”.

“Esta vacuna es una seguridad que nos están brindando y que vale mucho ante las lamentables noticias que hemos visto durante toda esta pandemia, agradecemos mucho a las autoridades que están brindándonos estas dosis de esperanza en un proceso organizado y en el que vemos que todos se esfuerzan para llevarlo al cabo, lo que los ciudadanos reconocemos mucho”, señaló el hombre.

El padre de familia también exhortó a los yucatecos a acudir a vacunarse ya que aseguró, “es responsabilidad de todos nosotros aportar a que esta pandemia termine, entre todos debemos cuidarnos”.

“En Yucatán tenemos la bendición de que podemos vacunarnos, es una gran oportunidad que los yucatecos debemos aprovechar, así que vengan sin miedo a vacunarse, pues no solo depende de una persona esta terrible enfermedad, debemos unirnos y enfrentarla vacunándonos y protegiéndonos entre todos”, indicó.

Módulos Vacunación

Del sector de 40 a 49 años de edad se encontraba Elda Guadalupe Soberanis Briceño.

Esquema

La señora de 43 años, también tras la segunda aplicación de la dosis, concluyó con su esquema de vacunación.

Confianza al salir

“Es una esperanza de vida y oportunidad de continuar saliendo a trabajar más seguro, pues tenemos que seguir buscando la comida para la casa. Eso sí, como lo ha dicho el gobernador, estar vacunados no quiere decir que no nos dará coronavirus, entonces en la casa seguiremos con los cuidados que hemos llevado durante esta pandemia, sabemos que es importante no bajar la guardia”, indicó.

Farmacéutica

Para la aplicación de las segundas dosis a ambos sectores de población se destinaron 17,550 dosis de Pfizer y se aplicará a las personas que estén previamente registradas en la plataforma federal.

Contagios

Ayer se detectaron 267 nuevos contagios del coronavirus y se registraron 16 decesos más por Covid-19, informó la SSY.