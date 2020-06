Dudan de un recorte

Larga discusión en el Iepac por “acto solidario”

Ayer en la sesión extraordinaria a distancia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, además de aprobarse por mayoría de los consejeros, luego de casi tres horas de discusiones, el solicitar al gobierno les descuente poco más de un millón de pesos de su presupuesto, y darle vista al Congreso y a la Auditoria Superior, también se aprobó por unanimidad la instalación de dos comisiones provisionales.

Como parte de los preparativos del proceso electoral que arranca este año se instalaron estas comisiones temporales, que son las de Seguimiento, Integración y Funcionamiento de los Consejos Municipales y Distritales, que preside Jorge Valladares Sánchez, y la otra es de Sistema Informático y Programas de Resultados Electorales, cuya presidencia recae en la consejera Delta Pacheco Puente.

Entre los argumentos legales presentados en defensa de la propuesta del descuento en el presupuesto destaca la del consejero Antonio Matute González, quien planteó que los artículos 89 del Presupuesto de Egresos, así como el 98 y 99 de la Ley de Institutos Electorales, le permite al Consejo Electoral del Iepac implementar medidas de reducción y ajustes, como en ese momento lo hacían, para disponer de los ahorros, incluso entregar sus remanentes al Poder Ejecutivo.

Al responderle Jorge Vallejo Buenfil señaló que es correcto lo que dijo su compañero, solo que además de esos existen otros artículos a los que no dio lectura, y en los que se demuestra la ilegalidad del acto que se cometía, como el 86, donde se establece que esas reducciones serán solo cuando el Ejecutivo notifique al instituto que tendrán una reducción en su presupuesto, lo que momentos antes el secretario ejecutivo Hidalgo Victoria Maldonado afirmó que eso no se ha presentado.

“Al final”

Valladares Sánchez también señaló que en efecto la ley establece que los remanentes que se pudieran dar se deben regresar al Ejecutivo del Estado, “pero al final del ejercicio fiscal, hasta fines de diciembre, no ahorita de manera anticipada porque se los pidieron”.

En la discusión política Vallejo Buenfil también le dijo a la presidenta que en ese acuerdo que se presenta no se incluye el motivo, el origen real de porqué se hace, y que fue después de la reunión que ella sostuvo con la secretaria general de gobierno, y tanto a éste como al señalamiento similar que le hiciera Valladares Sánchez y luego el representante del PRD, María de Lourdes Rosas no respondió.—David Domínguez Massa

Lo que si señaló y de manera insistente la presidenta, es que todo estaba debidamente sustentado, es correcto y legal, además de se trata de un acto solidario, para apoyar a todos los que fueron afectados por el coronavirus y también por la última tormenta que azoto al Estado, y en términos muy similares, agregando que además esto no afectará en nada los programas del Instituto, se pronunciaron también las consejeras Delta Pacheco y María del Mar Trejo Pérez.

Al momento de votar de manera individual los consejeros expusieron el motivo por el cual votaban a favor o en contra.

José Antonio Martínez Magaña dijo que votaba en contra porque estaba insuficientemente sustentado, no tiene certeza jurídica, no se documentó debidamente lo que exponen; Valladares Sánchez también voto en contra por considerar que no tienen facultades legales para proceder como lo hicieron, es ilegal, además de violar la autonomía del Instituto, entregándola al gobierno estatal; Vallejo Buenfil también en contra, por ser un documento pesimamente elaborado sin sustento legal.

Por el contrario Delta Pacheco votó a favor por considerar que está debidamente sustentado y cumple con todos los requisitos; Matute González también a favor, por ser lo correcto y contribuye a ayudar a los que hoy lo necesitan por la contingencia; María del Mar Trejo dijo su voto es a favor, porque no afecta en nada al Instituto y si ayudara a muchas personas.

La presidenta al emitir su voto a favor dijo que está sustentado debidamente, no se afectará al instituto, menos al proceso electoral, además de ser un acto responsable que responde a las necesidades que hoy viven muchos afectados por la contingencia y la tormenta.

Sustentado

María de Lourdes Rosas Moya, presidenta del Iepac, señaló de manera insistente que todo estaba debidamente sustentado, “es correcto y legal, además de se trata de un acto solidario, para apoyar a todos los que fueron afectados por el coronavirus y la tormenta”.

Consejeras

En términos similares se pronunciaron Delta Pacheco y María del Mar Trejo Pérez.