Dudas entre los albañiles por el transporte público

La espera, por una semana más

Bernabé Chan Castañeda, secretario del Sindicato de Alarifes y Obreros de la Construcción en Caminos, Montaje, Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán, consideró que se presentó a labores alrededor del 40% de los albañiles, “pero el trabajo fue mínimo, la lluvia no permite trabajar y como están al destajo, aunque estés en la obra, si no trabajas, no ganas”.

Se le preguntó si sabía cuántas empresas ya recibieron el protocolo de inicio de trabajo en el IMSS y respondió que sabía que la página web se abrió el viernes pasado y todavía estaba el proceso de registro.

Sin embargo, aunque reciban la autorización del IMSS, las constructoras tendrán que comprar los implementos de protección y aplicar las medidas, por lo que considera que la industria de la construcción estará al cien la próxima semana.

“Hay albañiles que tuvieron dificultades para su transporte porque no están completas las corridas del transporte público y algunos vinieron en camionetas, pero tienen miedo de que los pare la policía porque no saben si todavía está vigente la forma de transporte que acostumbraban”, indicó.

Chan Castañeda señaló que hay muchas obras paralizadas en escuelas, fraccionamientos, carreteras, edificios y hoteles, y también están por arrancar los programas de obras públicas del Idefey y del IVEY por lo que “hay forma de ocuparse, sin ningún problema”.

Respecto al arranque del Tren Maya en el tramo de Yucatán, Chan Castañeda dijo que no tienen contacto con las empresas foráneas ganadoras de las licitaciones; buscarán un acercamiento con las constructoras locales que le trabajarán, pero aún no sabe cuáles son.

“Habrá poca obra de albañilería, más bien los beneficios serán para el sindicato de transportistas porque lo fuerte de este proyecto es el movimiento de limpieza de acceso, derecho de vía y movimiento de tierra y escombros”, señaló.

Por su lado, el presidente de la CMIC en Yucatán, Raúl Aguilar Baqueiro, recordó que el sector de la construcción fue declarado actividad esencial el 15 de mayo pasado y apuntó que en las próximas semanas se incorporarán a sus trabajos entre 15,000 y 20,000 albañiles en Yucatán.

“Esperamos que a corto plazo reinicien otras actividades como la industria manufacturera, la comercial, turística, entre otras, y se sumen para levantar de nuevo la actividad económica y productiva la entidad”, apuntó.