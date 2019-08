Dudas sobre un recorte

Partidos opinan de posible plan económico federal

El PAN, PRI, Morena, PRD, Verde Ecologista y Panal manifestaron sus posturas sobre la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de disminuir en un 50 por ciento el financiamiento público que reciben para sus actividades partidistas.

Unos partidos políticos están en desacuerdo, otros dicen que si se reforma la ley acatarían la disposición y Morena de plano apoya esta propuesta y hasta es de la idea de que los partidos renuncien hasta el 75% del dinero público que reciben.

El presidente del comité estatal del PAN, Asís Cano Cetina, dice que cualquier organización pública puede funcionar con menos financiamiento de los acostumbrados, pero sin duda una reducción en su presupuesto impactaría en sus procesos y los bienes públicos que debe construir para la sociedad.

Califica la propuesta como “un signo más de un intento de regresión democrática” y afirma que “nuestro sistema democrático aún con todas sus fallas, nos ha permitido elecciones libres y creíbles”.

“Hoy se pone el foco en los partidos, pero anteriormente Morena ya había hablado de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de reducir la operatividad del INE, como ha hecho con otros organismos autónomos nacionales. Es una propuesta simple a la que le falta un análisis profundo de los beneficios o perjuicios que puede generar”, apunta.

Dice que el PAN, como marca la ley, utiliza el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de formación y capacitación política.

Asegura de manera contundente que el partido no ha recibido ningún ofrecimiento de dinero de dudosa procedencia.

“El dinero de dudosa procedencia en cualquier campo de la vida pública pone en riesgo a los valores fundamentales de la sociedad”, dijo. “En México el debate sobre el financiamiento público a los partidos debe ser una discusión superada, ya que este nos permite saber cuánto, cómo y en qué se gasta”.

También se le preguntó al presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, si su partido está dispuesto a renunciar al 50 por cieno de sus prerrogativas.

Meta

“El PRI ha manifestado su disposición a esta iniciativa, siempre y cuando se permita con ello fortalecer el sistema de partidos y que refleje la pluralidad política de México y de Yucatán”, responde. “En ese sentido, tenemos claro que los recursos que se destinan a los partidos deben fortalecerlos y promover la competencia política pareja. Por eso nos hemos pronunciado en no limitar el tema a una propuesta simplista, pues se corre el riesgo de pasar de un sistema plural, al de un partido único. Además, en esta iniciativa tiene que promoverse el consenso político. Las últimas reformas al sistema electoral y de partidos escucharon a todas las voces. Sería una incongruencia que quienes siempre lucharon por la pluralidad siendo minoría ahora la quieran limitar para debilitar a los demás partidos”.

¿Qué inconveniente le ve a esta propuesta?

“La democracia mexicana se caracteriza por la existencia de partidos sólidos, con historia, que representan a diferentes sectores de la sociedad. Partidos que han podido acceder al poder; estar presentes en las instituciones gracias a un sistema que ha promovido la pluralidad mediante el financiamiento público y fórmulas electorales”, dice. “La reducción simplista del 50% podría terminar con ese sistema sólido y convertirlo en un sistema donde sólo pueda competir el partido en el poder, debilitando a su oposición, dando pie al financiamiento privado indiscriminado o abrir la puerta al financiamiento de origen ilícito que influya a favor de sus intereses. El proceso de la democracia mexicana ha sido largo, pero finalmente promovió la pluralidad política. En América Latina existen ejemplos muy claros de donde se destruyó esa pluralidad para perpetuarse en el gobierno”.

Panchito Torres explica en qué usa el PRI los recursos que recibe. En principio, los partidos políticos son instituciones que tienen una vida propia, más allá de los tiempos electorales. En el PRI tienen actividades como la afiliación de militantes, la capacitación de cuadros políticos, la difusión de las ideas y posturas políticas, acciones de gestión social, que son parte del día a día del partido. En el caso de Yucatán, además se da en los 106 municipios del estado, porque son un partido con una estructura territorial vigente en toda la entidad.

Niega que alguien hubiera ofrecido dinero de dudosa procedencia al partido y por ello es importante fortalecer el financiamiento público, para que no se abra esa posibilidad en ningún partido.

El presidente del comité directivo estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, declara que su partido sí está dispuesto a la reducción de dinero porque esa es una propuesta de campaña de Morena, la impulsan sus diputados federales Mario Delgado y Tatiana Clouthier, y no solo debería de ser del 50% sino de hasta un 75%.

De hecho, el antropólogo Mex Albornoz recuerda que ya se ha probado con éxito esta reducción del financiamiento porque durante los sismos que afectaron a Puebla y Ciudad de México, Morena creó un fideicomiso para que sus directivos, legisladores y militantes donaran dinero para los damnificados.

Por su parte, el presidente estatal del PRD, diputado local Alejandro Cuevas Mena, dice que la ley no es retroactiva, una posible disminución de las prerrogativas afectaría la democracia, pero si se reforma la constitución federal pues tendría que respetar las disposiciones.

El también diputado local Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente del comité directivo estatal del Partido Verde Ecologista de México, de plano rechaza esta propuesta verbal porque es un tema que contempla la ley.

Respaldo

Mario Mex Albornoz señala que Morena sí está dispuesto a la reducción del financiamiento porque esta iniciativa es parte de una de las propuestas de campaña que enarboló el partido, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha propuesto y hace unos meses los diputados de Morena del Congreso de la Unión, Mario Delgado y Tatiana Cloutier, presentaron una iniciativa para hacer esta reducción del 50% de las prerrogativas con la finalidad y en el marco de la política de austeridad republicana que promueve Morena y que el gobierno de López Obrador lleva a la práctica.

Esos recursos, dice, se destinarían para personas más necesitadas.

Recuerda que en 2017, en la coyuntura de los terremotos, directivos de Morena, alcaldes, diputados y regidores de este partido aprobaron en su consejo nacional donar parte de las prerrogativas a través de un fideicomiso, todo de manera legal y honesta, a los damnificados por los sismos de Puebla y Ciudad de México. Se creó el fideicomiso, se destinó el recurso para los damnificados, por lo tanto ya hay un antecedente de que se puede donar las prerrogativas de manera legal.

“Vamos a hacer lo necesario para que esta propuesta transite, incluso, la presidenta de Morena estableció que se podría ir más allá del 50%, se podría donar hasta el 75%”, indica el líder morenista. “El comité estatal de Morena está de acuerdo, nos hemos conducido en una política de austeridad desde octubre de 2015, incluso, en 2015 y 2017 trabajamos sin recibir algún sueldo, ese es mi caso. No tenemos ningún inconveniente a esta propuesta. Tiene que hacerse en el marco legal, dentro de la política de austeridad, viendo que los partidos puedan ejercer sus funciones sin inconvenientes y sin trabas”.

Explica que el recurso público que recibe el partido lo utilizan para actividades ordinarias y específicas, y en tiempos electorales para apoyar a los candidatos y candidatas. El recurso de las actividades ordinarias son para renta de locales, pago de apoyos para personas que colaboran, para los consejeros estatales, para los que hacen trabajo político, territorial y de organización de militantes y simpatizantes, para el pago de salarios de directivos del comité estatal, para imprimir copias de documentación, formatos de afiliación y editar el periódico Regeneración. Las actividades específicas son para la formación política, imprimir el periódico Regeneración, para cursos, talleres y conferencias para el empoderamiento de las mujeres, entre otras cosas.

Dice que no le han ofrecido dinero de dudosa procedencia para el partido ni lo van a hacer porque la gente sabe que lo rechazarían de inmediato. Incluso, están en contra de recibir recursos que no sean claros, que no estén dentro de la ley, que no se marquen dentro de la política de austeridad. Nunca aceptarán dinero ilegal por lo que no sabe si sería un riesgo. Es todo lo contrario, trabajan de manera honesta, transparente y de acuerdo con los estatutos y principios de Morena.

Alejandro Cuevas Mena dice que las leyes son muy claras. No puede haber retroactividad en la ley. Cuando se hacen las leyes y se juegan con las mismas reglas hay que respetarlas, hay que esperar lo que determinará el legislativo federal, si reforman la ley electoral y reducen presupuestos, pues estarían en lo correcto y se aplicaría de la misma manera.

“La propuesta de rebajar las prerrogativas a los partidos va en detrimento de la democracia porque se presta que entre dinero sucio e ilícito a las campañas de los institutos políticos”, afirma. “Eso se trató de evitar con la reformas que se hicieron, incluso el propio López Obrador pugnó para que los partidos tengan igualdad de condiciones. De ese dinero público que recibe el partido, el 50% se entrega a los comités municipales del estado como ocurre hasta la fecha, el 10% es para formación política, igualdad de género, entre otras modalidades de capacitación, y 40% restante es para la nómina de personal admisitrativo y político, renta de local y para salir a hacer trabajo político a los municipios”.

“Nunca me han ofrecido dinero de procedencia ilícita, nunca me han ofrecido ni siquiera dinero, nunca va a pasar. Aceptarlo es arriesgarse a tener una demanda penal y aceptarlo tendría que afrontar las consecuencias, por lo cual no vale la pena perder la libertad por una campaña política”.

Análisis

Sobre este mismo tema de la propuesta de reducción del financiamiento a los partidos, el presidente del comité estatal de Nueva Alianza Yucatán, José Crescencio Gutiérrez González, dice: “Esta propuesta amerita análisis, discusión y un amplio debate. La falta de financiamiento a los partidos políticos implicaría un acotamiento a la participación plural de la ciudadanía a través de las fuerzas políticas; de igual forma, generaría la posibilidad de financiamiento externo, lo que podría restar transparencia y certidumbre”.

El dirigente considera que uno de los inconvenientes de la propuesta es que se podría presentar financiamiento público sin conocimiento de su origen. Ahora, el recurso asignado al partido se aplica a actividades específicas de capacitación, actividades enfocadas a la mujer y jóvenes, y gastos de operación, entre otros.— Joaquín Chan Caamal

Igualmente niega que Nueva Alianza Yucatán hubiera recibido ofrecimiento del uso de recursos de dudosa procedencia y recuerda que se rigen estrictamente bajo la normatividad del Instituto Nacional Electoral, a través del Órgano Público Local Electoral.

“Nueva Alianza siempre se ha conducido con transparencia y respeto a la normatividad electoral, buscando posicionar e impulsar sus principios rectores, en cuanto a la atención a los temas que le preocupan a la ciudadanía en cuanto a: la salud, el empleo, la seguridad, educación, entre otros.

Partido Ecologista

Más de las opiniones del presidente estatal del PVEM, diputado Harry Rodríguez.

Presupuesto

“El tema de las prerrogativas no es un tema de que estemos de acuerdo o no y mucho menos una iniciativa unilateral por parte del gobierno federal. Es un tema presupuestal que está contemplado en la ley que no solo marca los tiempos y las formas, sino que además contempla los procedimientos y las bases para hacer las divisiones presupuestales a cada partido político”, indica.

Carencia

“Al ser solo una propuesta verbal, es donde veo el inconveniente de que la certeza de dónde se aplicarán estos recursos carece de un sustento legal y no cuenta con un proyecto programado”.

“El recurso que recibe actualmente el Partido Verde en Yucatán se utiliza para el sostenimiento de las actividades del partido”.

“En ningún momento he recibido alguna propuesta de dinero para financiar al partido.

El riesgo de aceptar cualquier financiamiento fuera del público o de las aportaciones de militantes, para cualquier partido significa un riesgo de que haya algún recurso ilícito”.