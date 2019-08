Medio siglo de innovación

Dunosusa continúa en crecimiento en el sureste del país

Hace 50 años surgió la empresa yucateca Proveedora del Panadero con el propósito de acercar los insumos a la industria de la panificación y hoy, después de medio siglo, es un consorcio abarrotero con 480 tiendas en el Sureste y gran generador de empleo con casi 5,000 plazas, posee varias marcas comerciales y destina millones de pesos a una política ambiental que contribuye al mejoramiento de la salud del planeta.

El director general de Proveedora del Panadero, S.A. de C.V., contador público Juan Manuel de Atocha Morales Sansores, hizo un recuento de la historia de esta empresa yucateca con motivo de sus primeros 50 años de fundación, de los proyectos de modernización e innovación y sobre la estrategia comercial que los mantiene en la preferencia de la gente, a pesar del mercado muy competido.

Dos grandes proyectos que desarrolla la empresa en la actualidad, explica el directivo, son la modernización de sus tiendas con inversión superior a 250 millones de pesos y un programa de ahorro de energía mediante el sistema fotovoltaico donde ya invirtió nueve millones de dólares.

Su meta, dice, es que los paneles solares que instalan en sus empresas produzcan el 80% de la electricidad del total que consumen. “Estamos invirtiendo mucho en los paneles solares porque analizamos que hay un retorno de inversión muy interesante”, señala. “Hasta ahora llevamos invertidos nueve millones de dólares, pero el programa completo es de 15 millones de dólares en los próximos cinco años”.

“Estamos comprometidos en generar más del 80% de la energía que estamos consumiendo, ya sea a través de la energía solar o de otras fuentes. Estamos investigando otras fuentes que sean amigables con el planeta.

“Viene un proyecto muy importante con una empresa de nivel mundial para contar con motores de batería de energía solar y motores que consumen gas natural porque contaminan menos, es más económico ese combustible y es menos susceptible de que sea víctima del huachicol.

“También tenemos un rubro muy importante en el cambio de imagen de las tiendas, todavía hay algunas muy viejitas, y en un plazo de dos años ya estaremos completando el cambio de imagen de todas. Es una inversión muy fuerte en la modernización de las tiendas, arriba de $250 millones”.

Proveedora del Panadero, creada en 1969 por el empresario ya fallecido Gustavo Ricalde Durán, tiene tiendas en Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Tenía 38 tiendas en Puebla, pero por la inseguridad en ese estado se retiraron hace un tiempo. De momento no está en el portafolio de negocios de la empresa una expansión territorial a otras entidades, porque la inseguridad fuera de la Península de Yucatán “es muy compleja”.

Las tiendas de abarrotes Dunosusa, marca número uno de Proveedora del Panadero, tienen una importante preferencia en las familias por sus precios bajos permanentes, los cuales cambian hasta que el proveedor de la mercancía lo determina.

“El mejor precio”

El C.P. Morales Sansores subraya que este consorcio abarrotero ofrece productos de la canasta básica de 3% a 8% más baratos en comparación con otros grupos comerciales del mismo giro.

“La evolución de la empresa es gracias a la preferencia de la gente, sin lugar a dudas”, dice. “Hoy somos lo que somos por nuestros clientes. Eventualmente la empresa se ha adaptado a situaciones propias de la economía y de la competencia, pero hoy por hoy acercamos las tiendas para mayor comodidad de los clientes y ofrecemos precios justos; nos jactamos de decir que tenemos el mejor precio del mercado abarrotero”.

El contador Morales Sansores recuerda que Proveedora del Panadero nació en 1969 por inquietud de sus socios fundadores, como Gustavo Ricalde Durán, Feliciano Molina, y Manuel Castilla, apoyados económicamente por varios empresarios. Fundaron Proveedora del Panadero con la finalidad, en un inicio, de apoyar al sector de la industria panadera. Solo vendían harinas, margarinas, levaduras y otros insumos de la panificación. El pan fue cambiando, crearon panes con frutas, surgió la rosca envinada y nacieron más productos.

Poco a poco introdujeron abarrotes y Ricalde Durán fundó una empresa dedicada a la venta de dulces al mayoreo, con el nombre Dulces y Novedades del Sureste, S.A. de C.V. (Dunosusa). Luego, la dulcería y la abarrotera se fusionaron y quedó la marca Dunosusa.

Línea abarrotera

A finales de 1994 y en todo 1995, la devaluación hizo que Gustavo Ricalde cierre la cartera de créditos y decida impulsar la línea abarro-tera para acercar los precios bajos al consumidor. Así se replicaron las tiendas Dunosusa. De 1995 a 2000 solo tenían de 25 a 30 tiendas, pero con la llegada de Juan José López Morcillo como director general se inició un plan para extender la empresa. Hoy tienen 480 tiendas Dunosusa y esperan cerrar 2019 con 500.

¿A qué se debe el éxito de la empresa?

“Bueno, yo creo que principalmente nos hemos identificado con nuestros clientes. Dunosusa no da ofertas, nosotros nunca ponemos un producto en oferta, pensamos que lo más ético es ofrecer un precio lo más competitivo posible y que no cambie”, señala.

“La razón de esta estrategia es que, si usted va a la tienda, compra y luego al día siguiente sale una oferta más barata, se va a molestar porque un día antes compró a un precio más alto. Entonces, preferimos mantener el precio estándar y no lo cambiamos hasta que no lo cambie el proveedor o productor”.

“Esa es una de las razones, y la otra es nuestra filosofía de ‘yo no cobro lo que no doy’. No tengo aire acondicionado en mis tiendas, no se lo puedo cobrar al cliente. Está como el asunto de las bolsas, que es severamente criticado”.

“Nuestro cliente ya entendió perfectamente y considera mucho más justo y ético el hecho de que si lleva su sabucán no tiene por qué pagar sus bolsas. Si no lleva sabucán y quiere bolsas, las tiene que pagar”.

“Nuestras tiendas ofrecen cajas porque es un material más benigno con el medio ambiente y, hoy por hoy, aunque nuestras bolsas son biodegradables, aun así preferimos ofrecer una caja en vez de una bolsa”.

La modernización de las tiendas Dunosusa surgió en 2004 y 2005 con la idea de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra mucho más agradable y con productos diversos. Las tiendas de ahora son más grandes, con pasillos más anchos, mayor variedad de productos, techos más altos, bien ventiladas con abanicos para paliar el calor e iluminan las instalaciones aprovechando la luz solar.

Tienen aparatos que extraen el aire caliente y la humedad de la tienda y usan colores más agradables y una fachada fácil de identificar.

El director general señala que la marca Dunosusa es la más conocida de este consorcio abarrotero, pero Proveedora del Panadero posee otra marcas de calidad en el Sureste. En granos y lácteos está El Puritano; en Tabasco y Chiapas tienen la marca Duno; en Chetumal, Mi Tiendita.

También tienen la marca Duno, de quesos finos; Ege, de panificación y aceite de oliva; Dunofiesta, especializada en dulcería; El Sembrador, de frutas y verduras, entre otras.

Eventos de aniversario

La celebración de los 50 años de Proveedora del Panadero empezó con el campeonato de motonáutica que se realizó en Progreso a fines de julio y siguió con una cena el sábado 10 pasado para sus principales socios de negocios y proveedores de mercancía y servicios. Además, se realizan bailes populares por la temporada vacacional en los puertos y el 7 de septiembre se efectuará un gran baile popular en el parque Carta Clara con varios grupos y bandas musicales, y la actuación de Margarita la Diosa de la Cumbia.

En nota aparte abordaremos posteriormente el tema del plan ambiental que tiene este consorcio abarrotero en beneficio del planeta.— Joaquín Chan Caamal