Menos empleos

Duro panorama para trabajar en el sector formal

El presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño, Jorge Cardeña Licona, advirtió que más de la mitad de la fuerza laboral en Yucatán se encuentra trabajando en empleos por salarios muy bajos y sin seguridad social, pues no tiene más alternativa que aceptar lo que les ofrecen y eso se traduce en poco crecimiento económico y falta de bienestar para las familias yucatecas.

Al referirse a las estadísticas que arrojó el semáforo laboral en México, de las cuales dimos cuenta en el Diario, reconoció que las 88 mil personas que no encuentran trabajo en Yucatán se debe que no existen los empleos ni las condiciones mínimas de seguridad social y un salario digno.

Cardeña Licona enfatizó que las condiciones propias de la pandemia han abonado al complicado panorama del empleo en la entidad, a grado tal que la gran mayoría de los que tiene trabajo lo realiza conscientes de que no reciben un salario justo ni el beneficio de la seguridad social o el Infonavit.

“A quien busca empleo le dicen ‘¿Quieres trabajar?, esto es lo que hay, tómalo o déjalo’, esa es la triste realidad del empleo hoy día, y se está dando porque los negocios han tenido que acomodarse a la cada vez más difícil situación”, comentó.

“Si no venden, si no ganan, no pueden pagarle a sus empleados y tienen que despedirlos, aquellos que se quedan lo hacen por menos salario o sin prestaciones, así se están dando las cosas”.

“La gente acepta trabajar en estas condiciones porque algo es mejor que nada, solo hay empleos mal pagados y sin prestaciones” abundó.

Cardeña Licona advirtió que las nuevas regulaciones sobre el “outsourcing” (subcontratación laboral) que entran en vigor el 25 de este mes podrían generar una ola de desempleo, pues aquellas empresas que no pudieron ponerse al corriente tendrán que cerrar y con ello tal vez miles de yucatecos perderán su única fuente de empleo.

El presidente de los comerciantes en pequeño explicó que solo en la medida en que el gobierno esté generando las condiciones para la reactivación económica se abrirá paso a paso la generación de empleos formales con todo lo que implica.

Asimismo, indicó que una iniciativa para que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se distribuya equitativamente entre la Federación y el Estado que lo genera podría ser benéfica para apoyar e incentivar la reactivación económica en Yucatán.

Por su parte Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, señaló que en Yucatán la generación de empleos formales estaba presentando una importante mejoría en los años previos al inicio de la pandemia.

Ya se estaban presentando avances significativos en la materia, empleos bien remunerados con seguridad y prestaciones a la par con la llegada de nuevas empresas y negocios, apuntó.

“Por año los salarios bajos en Yucatán habían sido un problema, pero Yucatán ha dejado de ser una región del país de costos bajos, las cosas han subido de precio y se había venido dando una generación de empleos mejor remunerados y con prestaciones que se truncó con la llegada de la crisis del Covid”, comentó.

Del “outsourcing”, Rodríguez Gasque indicó que se ha anticipado una prórroga hasta septiembre para que las empresas se pongan al corriente. Agregó que las regulaciones de esta práctica no causarían tanto problema en Yucatán como probablemente suceda en otras partes del país, donde la subcontratación es más grande y está más arraigada.—Emanuel Rincón Becerra

Por lo que toca a la posibilidad de hacer más equitativo el reparto del IVA entre Federación y estados, explicó que esto no le conviene a Yucatán porque la entidad recibe más de lo que aporta en una proporción de dos a uno, lo contrario sucede con entidades como Nuevo León y Jalisco, donde la proporción es inversa porque aportan más de lo que la Federación les regresa.

Coronavirus Formalidad

El presidente de la Canacome se refirió a la situación laboral tras la emergencia sanitaria.

Más informales

“Sectores como el restaurantero, turístico y de eventos han sido de los más afectados y las personas que perdieron su empleo en estos sectores han tenido que laborar de manera informal para obtener ingresos, eso se traduce en una disminución del empleo formal y un crecimiento de la informalidad. Hasta antes de la pandemia, de cada 10 empleos en Yucatán cuatro eran formales, hoy esa cifra debe haber cambiado hacia atrás”, dijo.

Seguridad al personal

Igual destacó que a las autoridades federales les toca ofrecer mejor atención a los trabajadores mediante la seguridad social, 40% de la nómina de las empresas en Yucatán se destina a pagar cuotas del seguro social y hay por los trabajadores muchas quejas en torno al servicio que brinda, desde la falta de atención adecuada hasta faltantes de medicamentos, insumos quirúrgicos, etcétera.