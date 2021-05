Edificios sustentables

Ciclo de pláticas virtuales realiza la Anáhuac Mayab

El arquitecto es contador de historias, es creador de ciudades saludables y de soluciones globales con responsabilidad social, manifestó el reconocido arquitecto español Carlos Gómez, cuyos proyectos de diseño de alto impacto en Asia son conocidos en el mundo.

Su charla “Experiencias Extraterritoriales” que impartió ayer en forma virtual desde China en el ciclo de conferencias “Visiones del Sur: hacia una agenda postpandemia”, organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, permitió a los estudiantes de la universidad privada yucateca conocer cuatro de sus proyectos, ganadores de premios globales.

Esos planes en los dibujos arquitectónicos parecen fantasiosos, de otro mundo, pero tienen sustento técnico y son viables de realizar.

El arquitecto español sugiere que no tengan miedo, que arriesguen porque el que no arriesga, el que no usa la imaginación, los elementos a su alcance y los más sencillos, no podrá cumplir su sueño de ser el mejor.

Carlos Gómez presentó sus famosos proyectos con predominio de elementos verdes, que ahora son tendencia global en la arquitectura moderna.

Algunos de ellos son la macro biblioteca pública de Tongzhou, en Pekín, China; Bamboo City, un edificio vertical construido con bambú en Singapur al que se conoce mundialmente como Urban Village; y las dos torres de edificio construido con contenedores de carga en desuso para darle solución al déficit de vivienda en una zona sobrepoblada y pobre de Dharavi, Mumbai, India.

Responsabilidad

“Cuando uno es arquitecto no solo busca que los dibujos sean muy bonitos y de una concepción individual. Hay que procurar, hay que crear para mejorar la calidad de vida, hay que usar los elementos integrados de nuestra responsabilidad social”, señaló.

“Sabemos que el mundo está dominado por los intereses económicos y sabemos que es difícil convencer a los inversionistas cuando presentas un proyecto fuera de lo normal. Hay que arriesgar, como lo hicimos con el proyecto de las torres de contenedores para mitigar el problema de vivienda social, donde un millón de personas viven hacinadas en una zona de la India”.

El proyecto de los “shipping containers” surgió ante la necesidad de vivienda social en esa ciudad y ante el desperdicio de miles de contenedores en desuso.

Se idearon dos torres usando los espacios de los contenedores a fin de habilitar viviendas para 5,000 familias, que tenga escuela, clínica, espacios de diversión y un gran vacío donde circule el aire, con un acabado modernista para el disfrute del lugar. Incluso, contenedores serían usados para crear jardines y plantar árboles en su interior.

Los alumnos preguntaron al arquitecto Carlos Gómez cuál es el reto más difícil en Asia. Para él, la diferencia cultural y el idioma porque hasta el día de hoy todavía no domina el lenguaje chino.

Sobre el diseño de la ciudad de bambú, dijo que proyectar un rascacielos con este material natural muy apreciado en China surgió porque hay en existencia este elemento, y porque gustan que sus diseños causen alto impacto. Sin embargo, la parte más difícil de esta profesión de arquitecto es convencer a la gente con poder económico y capacidad para hacer realidad el proyecto.

Pero todas estas dificultades quedan compensadas con las expresiones en los rostros de los niños y las personas que ven un nuevo espacio no tradicional.— Joaquín Chan Caamal

Otros arquitectos también presentaron trabajos y proyectos que han realizado con éxito y que colocan en lo alto a la arquitectura hispanoamericana.

Pláticas Especialistas

Se inauguró anteayer un ciclo de conferencias por parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab.

Participantes

En el ciclo de conferencias virtual también participaron otros reconocidos arquitectos como Marcelo Hurtado y Carlos Betancourt, de Colombia; Fabio Bitencourt, de Brasil; Gabriela Naranjo y Jorge Andrade, de Ecuador, quienes recibieron la bienvenida al evento por parte de l arquitecto Enrique Duarte Aznar, director de la Escuela de Arquitectura.

Recomendaciones

Los estudiantes le pidieron algunos consejos al arquitecto español Carlos Gómez. Él les recomendó que experimenten desde sus universidades, que no solo piensen en los exámenes y en cumplir con los trabajos, sino que aprovechen el tiempo, que experimenten, que aprovechen las instalaciones y los materiales, y suelten su creatividad sin temor.