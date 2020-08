Egresados de las escuelas privadas reclaman plazas

Acusan discriminación

Decenas de egresados universitarios que buscan desarrollarse como docentes de educación pública realizaron una protesta para reclamar igualdad en sus derechos laborales y humanos a la hora de obtener una base o plaza para el servicio educativo.

A las 10 de la mañana de ayer miércoles, cerca de 200 profesionales egresados de escuelas privadas iniciaron la manifestación frente a las oficinas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), en el fraccionamiento Yucalpetén.

Pintaron en sus vehículos frases como “Todos somos normalistas” y realizaron caravana por diferentes puntos de la ciudad.

Los profesionistas indicaron que sus derechos de igualdad para obtener una plaza son violentados y fueron discriminados por el simple hecho de haber egresado de universidades privadas y no de instituciones como la Normal Superior o la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Según dijeron, cumplieron en tiempo y forma con los requisitos en el proceso de admisión por medio de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), a fin de obtener una plaza en el sistema público educativo, pero quedaron lejos de alcanzar un lugar laboral, a pesar de lograr calificaciones competitivas o incluso superiores a los que sí pudieron acceder a una de estas plazas.

El viernes 7 pasado las autoridades educativas publicaron dos listas nominales con resultados del proceso: una con 394 egresados de instituciones públicas y la otra con 552 de escuelas privadas, lo que dio pie a la inconformidad; sin embargo, lo anterior deriva de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en septiembre de 2019.

Dicha ley indica en el artículo 40 que “Con objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo dispone el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo”.

El artículo 39 párrafo VIII dice: “En el caso de excedentes en plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas, éstas se asignarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo a aquellos con perfil de formación docente pedagógica”.

Artículo 15

A pesar de que la lista nominal la otorga la Usicamm, en el artículo 15 párrafo X indica que corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas el asignar las plazas vacantes “respetando los principios de legalidad, transparencia, equidad e imparcialidad, con estricto apego al orden establecido”, razón por la cual los manifestantes acudieron a las oficinas centrales de la Segey en la colonia García Ginerés para solicitar una audiencia con su titular, Loreto Villanueva, para tratar de llegar a un acuerdo que les permita “competir de manera igualitaria” por una plaza o contrato, manifestó Ricardo Arellano Manrique, quien dejó un oficio de solicitud en la puerta del edificio, pues la funcionaria no se encontraba.

Después de varios minutos la caravana se trasladó al Palacio de Gobierno, donde dejaron el mismo oficio con la esperanza de que sus demandas sean escuchadas.

En la sede del Ejecutivo estatal fueron recibidos por la subsecretaria Carmen González Martín.

Arellano Manrique indicó que las solicitudes al gobierno del Estado son porque ellos son los que otorgan las plazas, según la lista emitida por la Usicamm y porque ellos “autorizaron a escuelas privadas formar maestros”, de modo que les corresponde buscar una solución para hacer valer la igualdad.

El mismo explicó que entienden que su lucha no es fácil, pues se trata de una iniciativa de ley aprobada y por eso mismo, explicó, ya se encuentran en pláticas con diputados federales y senadores para que esta ley secundaria pueda ser modificada, pero evitó precisar los nombres de los diputados que ya trabajan en una solución a este problema.

Igual precisó que son conocedores de que es una lucha larga, pero expuso que no van a bajar la guardia, pues muchos de ellos estudiaron en escuelas privadas no por gusto, sino porque no hubo lugar para ellos en la universidades públicas y tuvieron que hacer sacrificios como trabajar al mismo tiempo que estudiar o vender y empeñar objetos de valor para poder seguir pagando sus estudios.

“Este es el primer movimiento, pero esta lucha no terminará aquí, tenemos que hacernos notar y hacer que se respeten nuestros derechos”, sentenció Arellano Manrique.— Gabriel Chan Uicab

Tras la manifestación en las oficinas de la Segey, el gobierno del Estado emitió la siguiente postura:

“Proceso de selección de maestros para Educación Básica, a cargo del gobierno federal”.

—El proceso está a cargo de la Usicamm, organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.

—Como se ha informado previamente, este proceso está sujeto a los lineamientos emitidos y validados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros (Usicamm); organismo del gobierno federal y es la única entidad facultada para seleccionar a los egresados que participan en el proceso de admisión.

—Este año el organismo federal anunció mediante un oficio la normatividad correspondiente, en la que establece sus facultades tanto para la integración de los resultados para cada aspirante como para la conformación de las listas ordenadas de resultados y su posterior publicación.

—Asimismo, establece que los aspirantes podrán, en su caso, hacer valer el medio de defensa previsto en el artículo 103 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Gobierno Postura

El gobierno estatal emitió un comunicado tras la protesta de los egresados.

La Usicamm

Según expuso, el proceso de selección para la admisión en educación básica, del ciclo escolar 2020-2021, de egresados de normales públicas y privadas a cargo del gobierno federal está sujeto a lineamientos de la Usicamm, único organismo federal facultado para seleccionar a los egresados que participan.

Delegación

Además, se indicó que la subsecretaria de Gobierno y Desarrollo Político, Carmen González Martín, atendió a los representantes que pidieron el apoyo del gobierno para hacer llegar a la Federación sus preocupaciones e inquietudes sobre la asignación de plazas de docentes.