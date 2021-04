Ejidatarios apoyan a magistrada contra la ''mafia agraria''

Ejidatarios de Chablekal y vecinos de Kanasín, afectados por la llamada "mafia agraria", acudieron esta mañana al Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 para manifestar su apoyo a la magistrada Lilia Ochoa Muñoz.

También manifestaron su inconformidad contra la protesta que mantienen trabajadores de ese juzgado desde hace más de una semana.

Entre aplausos de los ejidatarios y vecinos de la colonia Cecilio Chi, de Kanasín, la magistrada salió a la calle para encontrarse con los ejidatarios y les aseguró que "no me voy a arrodillar ante ningún sindicato. Yo no soy corrupta", lo que motivó más aplausos y gritos a su favor.

"Yo vine a hacer mi trabajo, y mi trabajo es hacer justicia. Yo no vengo a servir a los grandes intereses, yo vengo a servir a la gente que tiene la razón", añadió Lilia Ochoa.

"Para eso crearon a los tribunales, ¿dónde perdimos el camino?", agregó.

Retraso de casos por la protesta en el tribunal

Karla Ku, lideresa de los vecinos de la colonia Cecilio Chi, manifestó la inconformidad de los dos grupos de personas contra la manifestación de brazos caídos que mantienen los empleados del Tribunal Agrario.

"Queremos que paren con eso, porque gracias a que ellos no están trabajando la magistrada no puede dictar sentencia en nuestros casos", afirmó.

Y añadió que este grupo de gente realiza la protesta para favorecer intereses de gente corrupta que despoja a los campesinos de sus tierras, como lo señaló la magistrada hace unos días en una rueda de prensa.

Después de varios minutos de gritos de apoyo a Lilia Ochoa los manifestantes se retiraron.

Antecedentes del caso

El 18 de marzo pasado publicamos el acuerdo del Tribunal Unitario Agrario No. 34 sobre el conflicto ejidal de Chuburná, donde salió a la luz pública que personal del tribunal actuó en forma ilegal para obtener dinero de los propietarios de viviendas de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco.

Días después de esta publicación, los trabajadores del tribunal iniciaron un plantón y denuncias de acoso laboral y sexual que atribuyen a Wilberth Hugo Molina Aguilar, jefe de la Unidad Jurídica, contra las abogadas Ochoa Muñoz y la secretaria de acuerdos, Betsabé Rojas Coronel.

Denuncias falsas de acoso

Asimismo, en un caso inédito la magistrada denunció hace unos días en rueda de prensa que un grupo de empleados y empleadas del Tribunal realizan denuncias falsas de acoso laboral y sexual, son manipuladas y patrocinadas, solo porque los puso a trabajar bajo sus reglas por tanto desorden que había en el manejo de los expedientes y porque, indicó, aplica la justicia agraria en forma justa e imparcial.

"No están de acuerdo con cómo trabajo, con mis reglas, estoy pisando intereses muy fuertes. Llegaron a un límite y encontraron una salida por medio de las acusaciones y la huelga”, dijo.