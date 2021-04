Grupo ejidal de Xcanatún pide que se le regrese

El comisariado ejidal de Xcanatún pide al Ayuntamiento de Mérida la devolución del terreno de 9 mil metros que ocupa el campo deportivo principal de esta comisaría, porque promueve una obra que “mochará” el espacio público en beneficio de una empresa hotelera.

El comisario José Yam Chuc afirmó que la mayoría de la gente está en contra de que “mochen” una parte del terreno del campo deportivo, porque ya no serviría para que jueguen pelota, fútbol o se realicen otras actividades deportivas porque quedaría chico.

Para que no vuelva a ocurrir algo similar, el Ejido de Xcanatún pidió al Ayuntamiento que devuelva el terreno al dueño original, que son los 120 ejidatarios porque no reconocen la escrituración de esa tierra a favor de la Comuna porque no lo firmaron los ejidatarios sino solo la directiva ejidal de 1997.

“No queremos llegar al plantón en el Palacio Municipal, que nos devuelvan el campo y santa paz. El campo es de la comunidad”, reiteró.

“Nos están quitando un terreno que es nuestro, que es de la comunidad, vamos a llegar con el presidente de México si es necesario. No queremos conflictos, no queremos nada, no nos oponemos a lo que quieren hacer, pero que no toquen el campo, es todo”.— Joaquín Chan Caamal

Donación

El comisario ejidal de Xcanatún, José Yam Chuc, señaló que personal del Ayuntamiento de Mérida argumentó que el campo es propiedad del municipio porque el ejido lo donó en 1997.

Sin respaldo

Sin embargo, como ejidatarios desconocen esa transacción porque si lo hicieron los anteriores comisariados ejidales no tiene el respaldo de todos los integrantes de la asamblea ejidal, que es la máxima autoridad del ejido.