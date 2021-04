Ejido de Xcanatún pide la devolución de un campo

Comisario llama al Ayuntamiento a buscar acuerdo

El comisariado ejidal de Xcanatún, José Yam Chuc, solicitó al Ayuntamiento de Mérida la devolución del terreno de 9,000 metros que ocupa el campo deportivo principal de esta comisaría porque, afirmó, promueve una obra que “mochará” el espacio público en beneficio de una empresa hotelera privada.

Durante una entrevista con el Diario, el dirigente ejidal señaló que la Comuna pretende ejecutar un proyecto de ampliación de un paso vial que afectaría parcialmente el campo deportivo de esta población.

El proyecto, expuso, consistiría en “mocharle” cuatro metros de ancho por más de 100 metros de longitud al campo deportivo para la ampliación de la banqueta y de un paso vial que lleve directo al hotel de la localidad.

“Un ingeniero del Ayuntamiento nos presentó los dibujos y advirtió que si no dan ese pedazo de terreno no hay proyectos para Xcanatún”, informó. “Es para beneficio del hotel, esa obra es un paso vial para que cuando tenga eventos el hotel, sea directo a la entrada principal”.

“Nos mochará el campo, cómo que no. Ya nos dijo la comisaria municipal Yulisa Cárdenas Santos que ella no apoya ese proyecto, no lo firmará y está de parte del pueblo. Ella tiene peso y voz ante el Ayuntamiento y nos comentó que ya suspendieron el proyecto”.

Yam Chuc afirmó que la mayoría de la gente está en contra de que “mochen” una parte del terreno del campo deportivo porque ya no serviría para que jueguen pelota, fútbol o se realicen otras actividades deportivas, pues quedaría chico.

Para que no vuelva a ocurrir algo similar, el ejido de Xcanatún pidió al Ayuntamiento que devuelva el terreno al dueño original, que son los 120 ejidatarios porque no reconocen la escrituración de esa tierra a favor del Ayuntamiento, ya que no lo firmaron los ejidatarios, solo la directiva ejidal de 1997.

“Con este problema del campo nos enteramos que en 2007 hicieron los papeles y le dieron el título de propiedad al Ayuntamiento de Mérida como una donación”, indicó. “Para los ejidatarios no vale porque no lo firmaron todos ni se hizo la asamblea como lo marca la Procuraduría Agraria”.

“Queremos revocar ese título y que devuelva al ejido el campo, ese campo es de todos, allí salen a vacilar el béisbol, ahorita no hay actividad por la pandemia, pero es un lugar de entretenimiento del pueblo”, apuntó.

A su decir, personal del Ayuntamiento argumentó que el campo es propiedad del Municipio porque el ejido lo donó en 1997. Pero como ejidatarios desconocen esa transacción porque si lo hicieron los anteriores comisariados ejidales no tiene el respaldo de todos los integrantes de la asamblea ejidal, que es la máxima autoridad del ejido.

“No queremos llegar al plantón en Palacio Municipal, que nos devuelvan el campo y santa paz. El campo es de la comunidad”, reiteró. “Nos están quitando un terreno que es nuestro, vamos a llegar con el presidente de México si es necesario. No queremos conflictos, no queremos nada, no nos oponemos a lo que quieren hacer, pero que no toquen el campo, es todo”.— Joaquín Chan Caamal

El comisariado reveló que este proyecto ha causado problemitas personales entre los habitantes de Xcanatún y pueden llegar a las agresiones. Por ello quieren un arreglo tranquilo con el alcalde de Mérida y ese arreglo es la devolución del campo.