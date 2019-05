El 10 de mayo el IMSS solo dará servicio de hospitalización y urgencias

La delegación Yucatán del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) informó que el próximo viernes 10 de mayo, el Día de las Madres, se brindará atención únicamente en los servicios de hospitalización y urgencias, como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo.



En un comunicado, el IMSS señaló que se suspenderán los servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegaciones, Centro de Seguridad Social, guarderías del IMSS y consulta externa.



¿Qué es una urgencia “real”?

Para prevenir complicaciones ante cualquier situación de urgencia, es importante identificar la clínica más cercana y acudir de inmediato, sobre todo si se trata de una “real”, aquella que se define como “todo problema médico que pone en peligro la vida, un órgano o una función corporal”, añadió.



Los servicios de urgencias se encuentran en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.



Hospitales donde darán atención

También en los hospitales generales de Sub-Zona No. 03 en Motul; 05, en Tizimín, y 46, en Umán, así como los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el 12, “Lic. Benito Juárez”, ambos en Mérida.



Derechohabientes y público en general pueden llamar sin costo al 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, o sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 14:00 horas para cualquier duda o información con respecto a la atención en las unidades médicas y administrativas del IMSS, concluyó en el comunicado.