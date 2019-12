El 2 de enero se publicará el padrón pesquero definitivo

Respuesta de la Sepasy a quejas de los pescadores

El padrón definitivo de pescadores resultado del reciente Censo Pesquero levantado de julio a noviembre pasado se publicará el 2 de enero próximo en la página electrónica del gobierno del Estado y en los bajos de los palacios municipales de los 15 puertos incluidos de la costa yucateca, informó Rafael Combaluzier Medina, secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy).

Según explicó, el padrón incluye a todos los hombres de mar que acreditaron serlo con la documentación requerida por la Sepasy, como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) original, libreta de mar o tarjetón de pescador vigente (incluso se aceptaron aquellas que estaban vencidas), Curp y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El funcionario agregó que el viernes 13 pasado se publicó una primera lista con el padrón preliminar, y de los días 17 al 21 siguientes se abrieron en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) ventanillas de aclaraciones para los pescadores que no aparecieron en el listado.

La Sepasy atendió a todos aquellos hombres de mar que no aparecieron en ese padrón preliminar y que consideraban que debían de estar, ya que en su opinión cumplían con los requisitos solicitados. A esas ventanillas acudieron 887 pescadores, cuyos casos están siendo revisados y si se confirma que cumplen los requisitos, aparecerán en el padrón definitivo que se publicará el próximo 2 de enero.

Como publicamos, ribereños y pescadores de la flota mayor se quejan de que la Sepasy los excluyó del listado del censo del ordenamiento pesquero a pesar que se inscribieron y entregaron su documentación, y en su lugar incluyeron a foráneos y empleadas de congeladoras.

Combaluzier Medina dijo que, de acuerdo con las instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Sepasy ofrece todas las facilidades para que los hombres de mar regularicen su situación para contribuir al ordenamiento del sector y solo serán excluidos aquellos que no puedan comprobar su condición de pescadores.

Recordó que una de las principales metas planteadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal en la creación de la Sepasy, fue el inicio de un ordenamiento pesquero que permitiera un mayor control de la flota mayor y menor del estado y de esta forma combatir de manera más eficiente el furtivismo y cuidar las costas de Yucatán. Es por esta razón que en meses pasados se realizó un censo pesquero en los 15 puertos del estado: Progreso, Chelem, Chuburná, Sisal, Celestún. Chixchulub, Telchac, Santa Clara, San Crisanto, Chabihau, Dzilam Bravo, San Felipe, Coloradas, Río Lagartos y El Cuyo.

Como lo anunció hace unos días Combaluzier Medina, del 17 al 21 de diciembre se instaló una ventanilla de aclaraciones para que todos aquellos pescadores que hubieran acudido a realizar su censo y por algún error no se encontraran en las listas preliminares pudieran entregar nuevamente su documentación completa y en orden para que tuvieran la oportunidad de aparecer en el padrón final el día 2 de enero.

Combaluzier Medina reportó buena afluencia a la ventanilla de aclaraciones y que si bien varios pescadores pudieron aclarar su situación, hubo varios ejemplos de otros que no pudieron entrar al no cumplir los requisitos; uno de ellos, por ejemplo, no contaba con tarjetón ni libreta de mar documento indispensable para comprobar que se es pescador (similar a una licencia de manejo para un chofer). Otro caso que tampoco pudo entrar en el padrón fue el de personas que tenían más de tres embarcaciones pues son considerados empresarios pesqueros y son sujetos a otro tipo de clasificación y apoyos diferentes a los que se busca con el censo que se realizó.

El 2 de enero se estarán publicando las listas finales en la página del gobierno del Estado y en las listas publicadas en los ayuntamientos de cada puerto.

