El 86.9% de los adultos mayores, con las dos dosis

Con un millón 266,675 dosis de vacunas que se habían aplicado hasta el pasado lunes 12 contra el coronavirus en el estado, hasta esa fecha se había logrado inmunizar al 86.9% de los adultos con 60 años y más con su dosis completa, así como al 62.4% de la población de 50 a 59 años, de acuerdo con el índice de población del Inegi.

Es el sector poblacional que más se ha cubierto.

El reporte añade que los sectores de la población con edades desde los 30 hasta los 49 años de edad son los que arrojan los más bajos porcentajes de cobertura en la aplicación de estas vacunas, lo que en gran parte puede ser la explicación del aumento de contagios y muertes que se viene presentando durante los últimos días en la entidad.

Aún existe un porcentaje considerable de la población sin vacunar, y de acuerdo con los últimos reportes diarios, los que han fallecido por esta enfermedad son precisamente personas que no estaban vacunadas.

Con cifras registradas en las primeras dos semanas de julio de 2021, se observa que de 2,149 casos positivos, el 85% de ellos, es decir, 1,832, no contaban con vacunas y de las 106 defunciones registradas en el mismo periodo, el 80%, es decir 85 casos, tampoco fueron vacunados.

Hasta donde se tiene registro, el 20% de los casos fallecidos restantes correspondía principalmente a personas con un esquema de vacunación incompleto o que no habían desarrollado inmunidad, y cabe recordar que la administración de la vacuna no significa que las personas no adquirirán el virus y en caso de suceder así, también podrían contagiarlo, ya que la vacunación contribuye a evitar que la enfermedad se desarrolle de forma grave.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que al corte de las 10 de la noche del pasado lunes 12 de julio se han aplicado un total de 1.266,675 dosis contra el coronavirus en el estado, de la siguiente manera:

En adultos mayores de 60 años se han administrado 11,607 únicas dosis y 485,099 entre primeras y segundas dosis. De acuerdo con estos datos presentados por las autoridades estatales, más del 86% de este grupo de población contaría ya con un esquema completo de vacunación.

Para dar una referencia del avance, el Diario se basó en los datos respecto al Censo de Población y Vivienda de 2020, siendo que este grupo representa el 12.5% del total de la población abierta, de un total registrado en dicho censo que agrupa a más de 2 millones, 320 mil yucatecos.

Cabe señalar que de acuerdo al Inegi, hubo dificultades en el levantamiento de esta encuesta, sobre todo en la última semana de marzo de 2020, con un incremento en no respuesta e incluso algunas agresiones a entrevistadores.— David Domínguez

Como se ha informado, este grupo de personas fue el primero en recibir las dosis y por lo general acudieron acompañados de algún familiar; aunque en algunos casos por tratarse de la primera vez, se tenía cierta desconfianza hacia la vacuna, situación que fue aminorando conforme la vacunación en este grupo avanzaba desde que inició el proceso.

La secretaría informó que en el grupo de personas de 50 a 59 años, se han aplicado 2,840 únicas dosis y 327,447 entre primeras y segundas dosis. Se presume que en este grupo de edad, con corte a la fecha antes mencionada, ya se habría aplicado más del 62% del esquema completo considerando que de acuerdo al Inegi este grupo representa el 5.1% de la población censada en el 2020.

En el grupo de 40 a 49 años se han administrado 2,636 únicas dosis y 238,599 entre primeras y segundas dosis, lo cual representaría un avance de más del 5% con el esquema de vacunación contra el Covid-19 completo considerando que este grupo representa el 6.9% de la población censada.

En personas de entre 30 a 39 años se han aplicado 1,581 únicas dosis y 130,364 primeras dosis; es decir, al menos más de un 36% de este grupo de edad cuenta con al menos una dosis, considerando que este grupo representa el 7.9% de la población censada en Yucatán.

En el desglose de los avances de vacunación que hace la dependencia señala que en el caso de mujeres embarazadas: hasta el 12 de julio se habían administrado 6 dosis únicas y 8,886 entre primeras y segundas dosis.

Mientras que entre los maestros se han aplicado 53,306 únicas dosis; en personal de salud de hospitales públicos y privados se han aplicado un total de 3,058, entre primeras y segundas dosis; y en la población penitenciaria se han administrado 1,246 dosis únicas.

De acuerdo con el Censo del Inegi de 2020; la edad media de la población en Yucatán es de 30 años, mientras en en 2010 la edad media era representada por la población de 26 años. La población de 18 a 29 años, según el Censo, representa un 20.3%.

De acuerdo con las autoridades sanitarias federales y de la propia Organización Mundial de la Salud, se requiere de cuando menos un 60 o 70% de vacunación para controlar al microorganismo y cortar la transmisión, porcentaje necesario para alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad colectiva mínima pero necesaria para frenar la enfermedad, debido a su alta transmisibilidad.

Covid Yucatán

La autoridades de salud de la entidad informaron ayer de los contagios y muertes

Hospitales

Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios.

274

El día de hoy tenemos 274 pacientes en hospitales públicos.

Recuperados

Asimismo, 45,815 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 53,098.

Casos y decesos

Ayer viernes se detectaron 227 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 106 fueron en Mérida. Al mismo tiempo, el reporte indica que hubo 17 fallecimientos. Hoy y mañana continuará la vacunación a los de 50-59 años en Mérida con segunda dosis de AstraZeneca