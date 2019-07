El abandono emocional, lacerante

En las familias hay también violencia con el adulto mayor

En el seno de las familias se vive también una omisión de responsabilidad con los adultos mayores, que en muchas ocasiones deriva en el abandono emocional, afirma Gina Villagómez Valdés, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady.

“Tú puedes estar ahí, dejar dinero y ponerle a los ancianitos una muchacha que los ayude, pero si hay un abandono emocional esto es lo más doloroso para ellos”, señala la académica. “Muchos hijos e hijas creen que por llevarles comida, pagarle a quien los ayude o visitarlos el fin de semana, que apenas pueden, ya están haciendo lo suficiente”.

“No hemos tomado conciencia de que uno de los mayores dolores del adulto mayor es el abandono emocional, aunque estén atendidos en el aspecto material. Ese abandono emocional generalmente es de la pareja con la que viven o por la falta de cercanía emocional de la familia”.

Durante una entrevista, a la que también nos referimos en otro lugar de esta página, la profesora investigadora del “Hideyo Noguchi” dice que, en el reverso de la moneda, uno de los factores que genera mucho apoyo emocional a la gente mayor es la presencia de nietos.

“Eso lo he comprobado en las entrevistas”, agrega. “Hombres y mujeres te dicen: ser abuela o abuelo me ha compensado mucho de la vida. Mis nietos son la luz de mi vida, iluminan mi existir, por ellos me mantengo…”

No obstante, la doctora Villagómez indica que muchas veces los hijos abusan de esa situación y, como ellos mantienen el hogar, les transfieren a sus padres responsabilidades que no les corresponden. Prepararles la comida a los nietos, ir todos los días a la escuela por ellos y ayudarlos en la tarea no es algo que esté mal, pero tampoco hay que caer en el abuso, recalca.

“Muchas abuelas te dicen: ‘Ya estoy cansada, ya no puedo, pero ¿cómo voy a dejar de ayudar a mi hija?’ Aun así los nietos son un sostén emocional, son un bastión emocional para la vejez”, prosigue.

Gina Villagómez insiste en que en no pocos casos los hijos e hijas, con el argumento de que tienen que trabajar, “naturalizan” algunas actividades de las abuelas al transferirles responsabilidades que no son suyas.

“Así, las abuelitas terminan realizando dos jornadas generacionales, algo a lo que se llama el fenómeno de la doble jornada generacional”, apunta. “Es decir, después de crecer a sus hijos terminan creciendo a una nueva generación de nietos. Muchas veces este trabajo no es reconocido… Es una forma de violencia naturalizada en aras del amor”.

Eso no es todo. La entrevistada señala que hay otras formas de violencia en la familia: abandonar a los padres y madres mayores, no darles sus medicamentos, robarles dinero, quedarse con el monto de sus pensiones, ejercer contra ellos violencia verbal o silencio, etcétera.

“Son formas de violencia familiar ‘invisibilizadas’ que dañan la calidad de vida del adulto mayor”, puntualiza. “La omisión de responsabilidad y la violencia más directa, como insultar a la gente mayor y no facilitarle los recursos para que esté limpia, por citar ejemplos, son formas de violencia que muchas veces se naturalizan. Y los ancianitos quedan callados porque les hacen sentirse como un estorbo”.

La investigadora resume la situación de esta manera: “Como sociedad no hemos emprendido la gran campaña de protección al adulto mayor. Hay mucho por hacer”.— ÁNGEL NOH ESTRADA