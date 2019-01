El ajedrez es más que un juego, dice maestra y árbitro

Lección de vida

Victoria Eugenia Cámara Mendoza conoció el ajedrez gracias a su padre: él le enseño cómo jugar, a amar este juego cuyo origen no es certero, aunque nadie duda que tuvo lugar en la India hace más de 1,500 años.

Victoria Eugenia aprendió a jugar a los ocho años. Le enseñó su padre y luego tomó clases con el maestro Daniel Mena Romero, con quien perfeccionó su técnica que la llevó a torneos estatales, nacionales y olímpicos.

Pero su destino no era convertirse en jugadora, sino en árbitro. Lo descubrió tras varios juegos en los que le decían que no podía hacer determinadas cosas. “Me da por conocer todas las reglas del juego hasta que decido estudiar arbitraje”.

De pronto se vio arbitrando torneos en diferentes plazas de la República hasta que, después de un largo proceso, se convierte en la primera mujer de la Península en certificarse ante la Federación Internacional de Ajedrez (Fide), “también obtengo título de entrenador de desarrollo Fide para seguir trabajando”.

Dada su trayectoria, Victoria Eugenia ha arbitrado en tantos torneos y visto infinidad de partidas, pero una que no olvida es una edición del “Carlos Torre Repetto”, cuando recién se estableció el sistema suizo Wimbledon en el que los 16 primeros jugadores se enfrentan a otros de talla internacional sembrados con antelación.

“Aquella vez un papá que trajo a su hijo a la competencia decide inscribirse, y de chiripa entra al Wimbledon y le toca con el más fuerte, que era el alemán Graf. En una de esas nos levantamos a ver la partida y el alemán estaba con las manos en la cabeza porque el señor le estaba ganando. Fue algo fantástico. Algo que no esperábamos porque al alemán que llegaba para ganar lo eliminaron en la primera ronda”.

Como árbitro no se ha visto exenta de reclamos, pero no olvida el que le hicieron cuando recién cambiaron en los torneos los relojes mecánicos por electrónicos.

“Antes, dentro de una sala silenciosa se escuchaba el tic tac de todos los relojes, pero cuando llegan los electrónicos ya no hay nada de ruido. Tenía un jugador que me decía: ‘Es que no me acostumbro, pues como no suena (el reloj) no estoy pendiente de mi tiempo’ y como perdía sus partidas por tiempo me decía que llamaría a los árbitros de México para cerciorarse si es cierto”.

Actualmente, además de árbitro, Victoria Eugenia imparte clases. Es la única maestra en todo el mundo que tiene 600 alumnos a la semana, a quienes enseña con su método “Mis primeros movimientos de ajedrez” con el que ha demostrado que el juego beneficia en el aprovechamiento real de las diferentes materias.

“El ajedrez ayuda a los niños en matemáticas, les enseña a tener un pensamiento lógico y más ordenado, les ayuda en el control del primer impulso, el pensar antes de hacer las cosas, y les enseña que cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Es una enseñanza de vida el ajedrez finalmente”.

También está consciente que el ajedrez es una competencia en la que ganar es una gran satisfacción. “Al fin de cuentas es un juego de competencia en el que nunca perdemos, independiente del resultado de la partida, siempre ganamos experiencia y el retroceder sobre nuestros propios pasos para aprender de nuestros errores”.— Iván Canul Ek

Árbitro /Juego de mesa

Victoria Cámara es maestra de ajedrez en el Centro Cultural del Niño Yucateco.

“Como esponjitas”

Ella enseña a niños de nivel integral (de 7, 8 y 9 años) y específico (10 a 12 años). “Enseñar desde niños es importante porque son como unas esponjitas capaces de retener toda la información. Ellos desde un principio quieren jugar mucho y todas las piezas, pero hay que empezar poniendo orden y explicarles pieza por pieza”. También enseña ajedrez en el Colegio Americano.

Personalidades

Victoria Eugenia empezó a dar clases en el Centro Cultural La Ibérica en 1998, en 2000 consiguió su base y fue trasladada al Cecuny donde dio clases a destacadas ajedrecistas como Genny Cecilia Herrera Cámara y Magdalena Matú Carballo, actual campeona olímpica.