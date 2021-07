El alcalde interino Alejandro Ruz propone una reforma para Mérida

Después de más de cien días al frente del Ayuntamiento de Mérida, Alejandro Iván Ruz Castro considera que uno de los grandes pendientes que se deberá atender en la próxima administración municipal es una amplia reforma legislativa para el municipio, y no solo en lo referente a los reglamentos.

Y adelanta, sin ofrecer detalles, que la modificación más profunda está vinculada con la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán.



También señala como los principales retos del municipio la sustentabilidad, que privilegie el aspecto ambiental, y el crecimiento urbano, para que siga siendo ordenado.



El alcalde interino dice que entregará a la ciudadanía y a Renán Barrera Concha, quien se reincorporará a la presidencia municipal el próximo jueves 22, un Ayuntamiento en las mismas condiciones en que lo recibió: con servicios públicos en buen funcionamiento y con buena marcha administrativa.



Alejandro Ruz asumió temporalmente la alcaldía meridana en la primera semana de abril pasado, cuando el Cabildo aprobó la licencia de Renán Barrera para contender en las elecciones del 6 de junio.

Barrera Concha, como ya señalamos, regresará al cargo el próximo jueves y el 1 de septiembre iniciará su tercer período como alcalde de Mérida, dos de ellos consecutivos.



Entrevistado en el Palacio Municipal, el abogado Ruz Castro dice que estar al frente de la Comuna le ha dejado “experiencias increíbles”, en primer lugar por el privilegio de gobernar la ciudad donde siempre ha vivido y por dirigir los trabajos del equipo humano del Ayuntamiento, que consta de más de seis mil empleados.



Si algo lo ha marcado en estos meses, según indica, es la cercanía con la gente, conocer de cerca a los ciudadanos, beneficiarios y usuarios de los servicios municipales y saber cómo perciben el trabajo de sus autoridades.



Cuando le preguntamos sobre alguna insatisfacción en su trabajo, algo que hubiera querido hacer y no pudo, el concejal responde:



“No, fíjate que no. La verdad es que yo desde el principio tuve muy claro cuál era mi función, que era continuar con la buena prestación de los servicios, y creo que se ha logrado el objetivo. Así me lo pidió Renán Barrera antes de salir de licencia. Le agradezco la confianza que me dio, de haberme encomendado este trabajo de gobernar la ciudad, primero que nada porque no es fácil dejar en manos de alguien una responsabilidad tan grande. Y desde luego, agradezco también al Cabildo por haber ratificado esa propuesta”.



En cuanto a los pendientes que deberá atender la próxima administración, siempre bajo la batuta de Renán Barrera, el entrevistado indica que su función como secretario del Ayuntamiento y ahora como alcalde interino le ha dado la oportunidad de visualizar situaciones que ameritan respuesta. Cita en primer lugar una transformación legislativa para el municipio, una reforma de leyes que vaya más allá de reglamentos.



“Lo he platicado con Renán. Para la siguiente administración queremos proponer una serie de reformas legales que nos permitan un mejor funcionamiento en los ayuntamientos y que Mérida, como municipio más grande, pueda liderar esos trabajos de modificaciones a la Ley de Gobierno de los Municipios”, explica. “Hace diez años que la ley se emitió y hoy son condiciones diferentes, que nos obligan a proponer iniciativas al Congreso”.



“Ese es uno de los grandes retos que vamos a tener en la siguiente administración, de mejorar nuestro sistema legislativo, y también platicarlo con los demás presidentes municipales. Hace unos días tuve la oportunidad de dar a los presidentes municipales electos del PAN una plática sobre mi experiencia a lo largo de estos dos períodos que ya llevamos en el Ayuntamiento y la verdad es que encontramos varias oportunidades para trabajar con ellos y hacer unas propuestas interesantes”.



Esa reforma, añade, no deja de lado la atención de otros pendientes sobre los cuales se sigue trabajando, como es la solución de los problemas en el paso deprimido, por citar un solo ejemplo.

Sobre la relación con los demás integrantes del Cabildo, dice que desde el inicio de la administración ha sido muy cordial, buscando siempre las coincidencias por encima de las diferencias.



“Creo que esto ha dado buen resultado. Tenemos un récord de aprobaciones en el Cabildo”, enfatiza (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

Mérida y lo que sigue Rendición de cuentas

El alcalde interino Alejandro Ruz dice que puso todo su empeño para entregar buenas cuentas a Mérida.

Buen funcionamiento

“Siendo objetivos, entrego el Ayuntamiento con buen funcionamiento, como me lo pidió Renán Barrera. En mi discurso (cuando rindió protesta) manifesté que recibía la administración como un reloj suizo, que funciona impecablemente. Creo que lo entrego de la misma manera, sin ninguna situación complicada y con ciertos pendientes de trabajo que tiene un gobierno de una ciudad capital como Mérida”, subraya.

Doble de capacidades

“Me siento contento de saber que se cumplió el objetivo y estoy dispuesto a dar el doble de mis capacidades en todo lo que viene”, añade el concejal, a unos días de que entregue de nuevo la estafeta de la Comuna al alcalde Renán Barrera Concha.