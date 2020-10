El alcalde opina del destape de Cecilia Patrón

“Concentrado en chambear”

Lo que siempre hay que buscar en política es que el deseo personal no se convierta en obsesión y el proceso interno se vuelva donde el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, esos tiempos ya quedaron atrás, manifestó Renán Barrera Concha al hablar del destape de la diputada federal Cecilia Patrón Laviada y su reelección en la presidencia municipal de Mérida.

¿Una elección interna podría dividir al PAN?, preguntó el reportero del Diario durante la rueda de prensa que dio el concejal.

“Creo que he sido el último alcalde electo en un proceso interno que fue en 2012, de allí en adelante han sido designaciones”, respondió. “Estaré muy atento de ver cuál es el mecanismo”.

“Lo que siempre hay que buscar es que el deseo personal no se convierta en obsesión y se vuelva en un proceso donde el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. Esos tiempos ya quedaron atrás. De mi parte siempre he demostrado que cuando me ha tocado ganar, porque también me ha tocado perder, siempre estoy dispuesto a sumar, entonces, allí está la trayectoria de cada quien y sobre los resultados no veo que haya ningún tipo de problemas en el proceso”.

Si se anteponen deseos personales, ¿el partido puede perder Mérida?, matizó un reportero de una estación de radio.

“No veo en este momento ninguna posibilidad que pueda pasar”, dijo. “Creo que hay el deseo de todos de salir en un proceso de unidad y al menos eso hemos platicado el gobernador (Mauricio Vila Dosal) y un servidor, que somos hoy por hoy parte fundamental del desarrollo de lo que vaya a suceder también en los próximos meses”.

¿Sería histórico con tres períodos?, preguntó un reportero de televisión.

“Pues sí, lo que pasa es que la reelección también es nueva. El primer alcalde con posibilidad de reelección es el actual gobernador (Vila Dosal), pero él decidió participar en el proceso para la gubernatura. En ese sentido, me parece que la reelección en todo el mundo es la regla, no la excepción, y aquí tenemos que acostumbrarnos que cuando las cosas están bien, busquemos garantizar que sigan así, y, cuando estén mal, hay que garantizar que no siga”.

Barrera Concha habló de política luego que se refirió primero al plan de movilidad del Centro y del programa de transporte municipal Circuito Enlace, de lo que informamos en nota aparte.

El fin de semana destapó su candidatura la diputada Cecilia Patrón y usted ha manifestado sus intenciones de buscar la reelección, ¿es válido que siendo presidenta del partido en Mérida lo use para promover su imagen? preguntó un reportero de una página de noticias.

“Me siento muy afortunado porque los comités nacional, estatal y municipal han puesto al ayuntamiento como un referente de buen gobierno y de buenos resultados. Así lo ha mencionado la propia presidenta”, indicó. “Los temas del partido los tendrá que resolver el partido, yo estoy concentrado en chambear, la condición que vivimos en la ciudad merece que estemos concentrados, no en aspiraciones, que son legítimas de las personas. Es una decisión personal de ella y el partido tiene procedimientos para las personas que dirigen, que tienen afiliación o manifiestan algún tema sobre la elección. Mientras eso no suceda, respetamos las manifestaciones siempre y cuando se cuiden no tener algún tipo de problemas en el manejo de recursos”.— Joaquín Chan Caamal

¿Podría haber elección interna? se le preguntó.

“Eso es una decisión del comité ejecutivo nacional, en algunos casos se da así, en otros son designación”, indicó. “Estoy muy tranquilo y contento por el trabajo que vengo realizando, hay un gran reconocimiento de la población y me da gusto que el ayuntamiento sea reconocido a nivel nacional por ser uno de los mejores del país”.

El alcalde meridano anticipó que respetará las reglas que fije la autoridad electoral y los tiempos del proceso, y la decisión de que tendría que dejar su cargo lo establecerán los mecanismos y el proceso, pero considera que de momento existen las condiciones para su reelección.

¿No se adelantó Cecilia? le preguntaron.

“No creo que yo sea la persona de platicar de ello, cada quien tiene su legítimo derecho de manifestar lo que a su libertad le convenga, pero al final le puedo garantizar que estaremos en un proceso parejo”, señaló el alcalde.