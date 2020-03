El autoritarismo dentro de la Uady

Amenaza a los trabajadores de la universidad

Víctor M Fernández Medina (*)

“Lo que hay que hacer es reconocer claramente lo que debe ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles Y tomar las medidas convenientes”, Albert Camus (La Peste) El peor mal de la Humanidad:

La Injusticia

En los tiempos actuales el mundo está cambiando de manera constante y rápidamente en casi todas las estructuras institucionales; el andamiaje se retrasa, estanca y debilita.

La Universidad Autónoma de Yucatán no sería la excepción. Una vez más las autoridades de esta universidad persisten en medidas autoritarias y ausencia de información a la comunidad universitaria respecto a la toma de decisiones que la afectan. Ahora mismo pretenden eliminar o gravar de manera autoritaria una añeja prestación gratuita: el Servicio de Salud.

Ésta se otorgó a finales de los años 70 con acuerdo de la SEP, misma que proporcionaría el subsidio para su operación. Era rector el doctor Alberto Rosado G.Cantón. Si los trabajadores no quieren pagar son amenazados con trasladarlos al IMSS o al Issste.

Aunque muchos trabajadores se oponen, hay otros que están en disposición de pagar. El problema es que a fines del año anterior de manera arbitraria querían que se pague el 6% de los ingresos por salario. Ante una creciente oposición este año la redujeron a 3%.

¿Cuáles son las razones o argumentos para fijar, reducir de un día para otro, dichas cantidades? ¿Sólo porque dicen: hay crisis y no hay dinero? Los trabajadores académicos y los administrativos y manuales sólo quieren que de manera amplia, explícita, abierta, veraz (con datos e información auténtica) y oportuna se informe a toda la comunidad, y no sólo a los “líderes” sindicales que por lo general no informan ni dialogan con los trabajadores; en particular los de la Apauady.

Una vez bien informados estarían en condiciones de aceptar o rechazar decisiones trascendentales que tomen las autoridades.

Sería conveniente y oportuno ilustrar con unos ejemplos cómo las autoridades toman decisiones, en ocasiones ilegales, sin consultar a los trabajadores, escudándose en la falacia legal de que sólo tratan con los “representantes” de los trabajadores. Justo es mencionar que los directivos de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Manuales (Autamuady) sí consultan, por lo general, con sus agremiados. Los “líderes” de la Apauady nunca. Bueno sí los hacen a través de sus delegados que en su gran mayoría “siempre” están de acuerdo con los “macizos”.

El rector Raúl Godoy en dos ocasiones intentó, de manera “secreta”, y con la anuencia de los “líderes” de la Apauady, suprimir una prestación ligada al salario de los jubilados (según el Estatuto de la Uady lo trabajadores jubilados perciben el mismo ingreso que los activos). Se movilizó el personal académico activo, pues tarde o temprano serían afectados. En la primera ocasión cuando el personal académico revisó el contrato colectivo que firmaría el Apauady se percató de la supresión de esa prestación.

Pidieron explicación a los “líderes” y éstos se mostraron “sorprendidos”. Acudieron al secretario general de la Uady quien se sorprendió y dijo que fue un “error involuntario”.

Dos años después ocurrió de nuevo el “error involuntario”. Consideran a los trabajadores universitario como tarados.

En 2003 de nuevo Raúl Godoy salió en “defensa” del patrimonio universitario. Eliminó la compensación vitalicia, por superflua y onerosa, que recibían exfuncionarios al jubilarse: rector, directores generales, directores de escuelas y facultades, así como los secretarios académicos, administrativos y jefes de unidades de posgrado, que habiendo cumplido al menos 4 años en el cargo regresaran a su puesto académico de tiempo completo. Esa compensación ya se había suprimido desde años antes, siendo rector Carlos Pasos. Así que Godoy y otros funcionarios en ejercicio al jubilarse ya no lo disfrutarían; en consecuencia, aplicaron el dicho de “o todos coludos o todos rabones”.

Resulta que durante años estuvieron rumiando como recuperar esa compensación vitalicia. Años después, siendo rector Alfredo Dájer, se emitió un decreto (Decreto 13, de noviembre del 2012), sin informar previamente. Sólo le comunicó la arbitraria decisión, legal pero ilegítima, para beneficio de su camarilla, al Consejo Universitario. Primero adecuaron el tabulador del personal administrativo agregándole nuevas categorías, con salarios muy superiores a los más altos del personal académico. De esta mágica manera los funcionarios que asumieran puestos administrativos cobrarían su salario como académico y además como administrativo.

Muchos han propuesto que cuando cumplan funciones administrativas no cobren como académicos ya que no hacen tales tareas. Al cabo de 15 años de desempeño de funcionario al jubilarse podría optar hacerlo como académico o administrativo.

Desde luego que lo harían como administrativos ya que el salario es muy superior al más alto como académico. De tal manera que lo que Godoy les quitó antes a los exfuncionarios se lo reintegraron de manera generosa a los actuales, de la camada de Godoy, Dájer y Williams.

Otro “error involuntario” ocurrió en lo oscurito años antes, en los 90. Fue el acuerdo tácito, pero totalmente ilegal, para que algunos “líderes” sindicales fueran promovidos escalafonariamente sin pasar por las Comisiones Dictaminadoras, únicas autorizadas para hacer el proceso de promoción. Así de pronto los promovidas ilegalmente llegaron al más alto nivel académico: Titular C.

Esta práctica de promociones ilegales se ha aplicado a dos exrectores. Ya jubilados, uno fue promovido de Profesor Asociado B a Titular C. Después los dos aparecieron el más alto rango administrativo (aplicándoles el Decreto 13 de 2012) al que fueron designados ilegalmente pues ya eran jubilados cuando entró en vigor el mencionado Decreto.

Lo anterior es como preámbulo para contextualizar lo que quieren hacer en lo oscurito o en los sótanos respecto a la prestación del servicio médico.

Desde hace tiempo, y con la actual “crisis” financiera, ¿por culpa de AMLO?, quieren hacer recortes, pero sin afectar el estatus de los privilegiados, ni hacer recorte en gastos superfluos. El año pasado se formó una comisión para analizar la situación del Servicio de Salud que ofrece la Uady a todo su personal.

Este servicio se inició hace 50 años, en el rectorado del Dr. Alberto Rosado G. Cantón; la SEP otorgaba un subsidio para cubrir los gastos. Esa comisión integrada por directivos de la Apauaday y representantes de las autoridades, se abocaron al análisis del Servicio de Salud y a proponer medidas para contribuir al mantenimiento del Servicio de Salud.

Durante varios meses nadie en la comunidad supo nada del asunto. De pronto, en septiembre de 2019, el director general de finanzas comenzó un recorrido para informarles a los trabajadores administrativos y manuales que se había acordado que cada trabajador aportara el 6% de sus ingresos salariales para el servicio médico. Y les decían, para que aceptaran sin chistar, que la Apauady ya había aceptado. Al enterarse de tal aseveración muchos académicos reclamaron a “sus representantes” que ellos jamás habían aceptado y ni siquiera estaban enterados de nada.

De inmediato los abnegados “líderes” de la Apauady informaron que ellos no habían aceptado nada y estaban para “defender” los intereses de los académicos.

Aseguraron que en el nuevo contrato colectivo 2020-22 no incluiría nada relativo al asunto del servicio médico, Así fue, pero desde inicios de año se ha reanudado el “tour” para informar del asunto, sólo que ahora, de la noche a la mañana, ya no se pagará del 6% sino el 3%. En realidad, ambos números se los sacan de la manga. Se niegan rotundamente a informar ampliamente.—Mérida, Yucatán

vitico90r@gmail.com

Profesor jubilado

En una de sus visitas a las facultades una docente le preguntó al director general de finanzas: ¿por qué les piden sacrificios a los trabajadores y los altos funcionarios gozan de altos ingresos?

La respuesta fue de antología: si no se paga muy bien a los altos funcionarios nadie querría ocupar esos puestos.

¡Por favor! Sobran académicos de otra estirpe que estarían dispuestos. Sin “sacrificarse” tanto como los actuales.

Cabe reiterar que en principio muchos trabajadores se niegan rotundamente a pagar por el servicio médico. También muchos no se niegan a pagar, pero exigen a las autoridades que expongan un veraz, explícito y oportuno informe de la real situación financiera de la universidad y del servicio de salud en especial. Con esa información difundida ampliamente, y no sólo a los “líderes”, los trabajadores pueden analizar y cuestionar la propuesta y definir su posición al respecto.

Ante la cerrazón a proporcionar información el año pasado se creó una asociación civil de docentes e investigadores jubilados y activos (Docentes e Investigadores Universitarios: Diauc) para defender los intereses de los universitarios y los de la universidad. Dada la complicidad de los directivos de la Apauady con las autoridades se creó un nuevo sindicato de académicos: Sindicato de Personal Académico de la Uady (Sipauady); su registro está en trámite. Esta organización sindical sí recibirá a jubilados como miembros con plenos derechos. La Apauady con apoyo, o promovido, por las autoridades jamás ha querido admitir que los jubilados pertenezcan a esa asociación sindical, aunque la Constitución expresa que un trabajador jubilado sigue siendo miembro del sindicato al que pertenecía como activo. Ahora como reacción ya recibirán a jubilados, pero con derecho restringidos.

Ambas organizaciones elaboraron sendos escritos expresando sus razones y argumentos para no aceptar como dogma de fe el pago para el servicio médico. En el documento del Sindicato se presentó un minucioso análisis de las finanzas de (27 páginas) con base en información obtenida en la página de Transparencia de la Uady y cuestionan varios gastos que pueden reducirse o eliminarse y con ello obtener hasta un 70% para el gasto del Servicio de Salud. Al día de hoy el rector ha hecho caso omiso. Bueno no tanto; ha convertido la página de transparencia en oculta o muy escondida. Es necesario ser experto en cómputo para rastrearla, con mucha dificultad. De transparente se ha convertido en una cortina de acero.

La Uady requiere un cambio de fondo y parece que a las autoridades no les interesan modernizar la Universidad en todos sus aspectos: académicos y administrativos. Un aspecto fundamental para lograr un cambio real y duradero es actualizar, modernizar los procedimientos para la elección del rector y los directores. En 1994 El Comité Interinstitucional de la Educación Superior (Ciees) del área administrativa hizo un análisis de la situación de la Uady y entre sus sugerencias y recomendaciones estableció que el proceso para seleccionar autoridades directivas era obsoleto, poco participativo y no democrático. Han transcurrido 26 años y ninguno de los rectores de este tiempo han hecho nada al respecto. Este tema debe ser ampliado en otro artículo. Algún rector hace unos años declaró que los procedimientos para elegir son totalmente democráticos: El consejo los nombra y los consejeros son “democráticamente” elegidos (como en la dictadura perfecta del PRI).

Todos en la Uady saben cuál es la realidad. Las consecuencias de ese desacato están a la vista.

Este breve resumen, aunque no tanto, requeriría ser ampliado en los distintos aspectos abordados aquí y otros no mencionados. Los universitarios tenemos mucho que pensar, decir y hacer. ¿Y las autoridades? ¿Hasta cuándo?

