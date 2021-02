El ''calorcito'' llega para el domingo de Super Bowl en Yucatán

Los efectos del Frente Frío Frío No. 34 que llegará muy débil a la zona se espera ambiente caluroso con cielo medio nublado y con viento del este y noreste.

Las temperaturas mínimas esperadas son de entre 16°C a 19°C para el cono Sur, exzona henequenera y cinturón de cenotes central. Las temperaturas serán de 19° C a 22° C para el resto del estado y las temperaturas máximas de entre 31° C a 33° C en las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas máximas de este sábado:

Este sábado se presentó un tiempo estable con ambiente caluroso durante el día, con cielo de medio nublado a despejado y con vientos del este y sureste y sureste y sur domino el día de hoy

Mérida

Ciafeme Nororiente: 35,1 °C

Observatorio suroeste: 35,6 °C

Gerpy poniente: 35,0 °C

Interior del estado

Costa

Progreso: 34,2 °C

Celestun: 28,4 °C

Oriente

Valladolid: 34,5 °C

Noreste

Tizimin: 33,0 °C

Rio Lagartos: 34,7 °C

Sur

Tantankin: 32,4 °C