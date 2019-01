El campo, en la fila para el desarrollo

Juan Manuel Ponce: Yucatán tiene ese reto

“Necesitamos continuar desarrollando el interior del Estado, pero no solo en la parte industrial, también en el campo”, afirmó ayer Juan Manuel Ponce Díaz, presidente del Consejo Coordinador del Estado, al informar que se esperan para este año importantes anuncios de inversión para ese sector del Estado.

“Estoy convencido de que una política de generación de empleos en el interior del Estado no puede basarse solo en lo industrial, por eso la siguiente etapa del plan de desarrollo del gobierno del Estado tiene que ver mucho con el campo”, añadió.

Entrevistado en Palacio de Gobierno al término del anuncio que hizo el gobernador de las inversiones del sector económico en Yucatán, de lo que informamos en nota aparte, el líder empresarial recordó que el problema que hay ahora en el campo es que a nivel federal el presupuesto se recortó de manera muy importante.

Recorte

“Si tomamos en cuenta todos los presupuestos federales que tienen que ver con el campo, y los estatales y todo lo que había, estamos hablando de más de un 30% de recorte al campo para este año”, estimó.

Ante esa situación el también líder de la Canacintra agregó que Yucatán tiene un doble reto y el principal será el de generar más con menos en el campo yucateco.

Ponce Díaz informó que ya se trabaja en este punto y esperan que pronto se den a conocer proyectos importantes para el campo.

“El día de hoy no se anunciaron las inversiones para el campo, pero eso no significa que no existan, es lo que ya está trabajando el Ejecutivo del Estado para ir fomentado el campo”, indicó.

Al referirse al anuncio de las inversiones que hizo el gobernador, el dirigente empresarial lo calificó como “un gran anuncio”, se trata de proyectos que no se iniciaron la semana pasada, sino obviamente tienen mucho tiempo y hoy día se están concretando.

El empresario resaltó la importancia de continuar con el desarrollo en el interior del Estado.

Seguridad

Para continuar ese desarrollo y generar empleos en los municipios fuera de Mérida —continuó— necesitamos mantener la seguridad, es muy importante en todo el Estado.

El entrevistado señaló que también se requiere infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

“Algunas empresas que se van al interior del Estado tienen problemas para tener acceso a internet, así como a la fibra óptica, y otro punto importante es que para poder sacar y meter su producto a veces las carreteras no permiten el fácil tránsito de los camiones de doble remolque”, comentó.— DAVID DOMINGUEZ MASSA