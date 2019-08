El Cetmar de Progreso cambiaría de sede

PROGRESO.— A casi cuatro décadas de haberse establecido en este puerto, en un edificio a la orilla de la playa, al final del playón poniente, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) de Yucalpetén 17 “Felipe Carrillo Puerto” sería reubicado otro sector de la ciudad, donde el gobierno del estado construiría modernas instalaciones.

El Cetmar ocupa un terrenos de seis hectáreas, el cual absorbería el gobierno estatal para realizar ambicioso proyecto turístico.

Se mudaría a un edificio que se construiría cerca del Instituto Tecnológico Superior Progreso, en el oriente de la ciudad, a un costado del libramiento a Chicxulub.

De la posible reubicación del Cetmar no hay información oficial, pero en respuesta a esas versiones el alcalde Julián Zacarías Curi dijo que “hay algo vago, pero no se sabe mucho y no creo que valga la pena publicarlo”.— Gabino Tzec Valle

Colindancia

El Cetmar colinda en el lado poniente con la marina turística Yucalpetén. Por su parte oriente tiene colindancia con el playón poniente y al norte con extensa playa.

Nada oficial

Carlos Andrés León Alemán, director del Cetmar, dijo que oficialmente no le han notificado nada, pero que le han solicitado información sobre las instalaciones.