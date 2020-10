El Cetur: ''No estamos para experimentar''

Anticipan rechazo a reformas sobre órgano turístico

Es muy aventurado presentar una iniciativa de ley sin informar a quienes perjudicará o beneficiará directamente, como las reformas para crear un consejo de promoción turística y reemplazar los fideicomisos del ramo, advirtió Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur).

De aprobarse la iniciativa como se pretende, dijo, lo más seguro es que sea rechazada por los empresarios turisteros.

“Es muy complicado y hasta falta de seriedad que un diputado trabaje solo, sin al menos preguntar a los que trabajamos desde hace años en el turismo. No sé si sea un experto en la materia, es más, ni siquiera conocemos al legislador que lo propone, no sabíamos de su existencia hasta hoy, porque pretende afectar nuestra actividad”, comentó.

“Creo que ya basta de estarse metiendo con el turismo de nuestro estado, tenemos que entender la importancia que tiene el turismo, todos debemos cuidarlo y no estar haciendo propuestas sacadas de no sé dónde, si alguien quiere aportar alguna idea o proyecto con gusto nos reunimos los representantes del turismo con esas personas y buscamos realizar proyectos que beneficien al turismo del estado”, agregó.

El pasado miércoles, el pleno del Congreso turnó a comisiones para su estudio y dictamen una iniciativa del priista Warnel May Escobar, quien propone cambiar la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo del Estado para crear un Consejo de Promoción Turística de Yucatán, como un ente descentralizado, y reemplazar los fideicomisos sectoriales.

Piden consenso

El líder de Cetur señaló que nadie les ha informado oficialmente de esta iniciativa, incluso ha preguntado a otros empresarios turisteros y tampoco están enterados de estas reformas, solo lo que se ha publicado en los medios de comunicación.

“En todo proyecto, ya sea proveniente del gobierno federal, estatal o municipal, es importante que sea consensuado con la sociedad, ya que si los habitantes, la sociedad, los empresarios, las asociaciones y las cámaras no son tomados en cuenta, estaríamos hablando de un lamentable ejercicio de no tomar en cuenta a todos los involucrados, no enterarnos a detalle de cada necesidad de los sectores y, por consiguiente, tomar decisiones que resultan perjudiciales”, manifestó.

“Nos sorprende oír cómo hablan de involucrar a la sociedad en el trabajo legislativo, de socializar sus iniciativas y nadie nos ha informado de esta, solo porque se publicó en los medios nos enteramos que nos quieren imponer cambios que en vez de ayudar podrían perjudicar al turismo”, afirmó.

En opinión del empresario, las leyes son perfectibles y se pueden mejorar, pero no se podría decir que no sirven las actuales normas, y si quieren mejorarlas deberían sentarse con los representantes de este sector y hablarlo.

“No estamos cerrados a los cambios, pero sí a las imposiciones, más cuando éstas pueden ir en perjuicio de la actividad”, refirió.

Carrillo Sáenz consideró muy aventurado proponer reformas sin al menos platicarlo con quienes por años han vivido y saben de esto, insistió en que al menos debieron presentarlo a los que afectará para bien o para mal.

“De antemano podemos decir que, en caso de aprobarse estas reformas, el diputado se meterá en problemas porque serán rechazadas y de ser necesario las protestaremos o impugnaremos, no estamos para experimentar nada en las condiciones que la pandemia nos ha puesto”, indicó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El dirigente empresarial comentó que, para empezar, sería bueno saber quién es el diputado, qué conocimientos tiene del turismo. “Dicen que es el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, lleva ya más de dos años con esa responsabilidad sin que al menos en Cetur se le conozca, eso es motivo más que suficiente para al menos dudar de lo que pretende imponer”.

“No sé cuál sea la estrategia o por qué hace esto ese diputado, pero si de verdad desea hacer algo, que nos busque a los empresarios serios y organizados del turismo, lo platicamos, le podemos hacer propuestas, discutir lo que considere”, expresó.