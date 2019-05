“El ciberacoso se está normalizando y eso no está bien”

MÉRIDA.— “El ciberacoso es más común de lo que se piensa y creo que se está normalizando y eso no está bien”, señaló Carla Couoh, estudiante de preparatoria, tras señalar que le parece buena idea que el ciberacoso sea tipificado como delito.

Paulina Viana Gómez (Distrito I) presentó la iniciativa contra el ciberacoso.

Como informamos, la diputada Paulina Viana Gómez presentó el jueves 16 en el Congreso del Estado una iniciativa en la que propone tipificar el ciberacoso como delito a fin de castigar a quien intimide o asedie por medio de redes sociales, correo electrónico u otras tecnologías.

“Me parece buena idea que lo pongan como delito porque muchas veces nos sentimos acosadas y he escuchado casos de personas a quienes por celular y siguen acá”, señaló Carla, tras resaltar que la medida hará que las jóvenes se sienta más seguras al interactuar en las redes.

Más opiniones

En un sondeo realizado por Megamedia, otros jóvenes como Carla opinaron sobre la propuesta de la diputada.

Jorge González, estudiante universitario, indicó que le parece bien que se castigue el ciberacoso.

“Cada vez se ven más casos y es algo que se está haciendo común. Lo que sale a la luz y se ve en las redes y las noticias es sólo una pequeña parte de lo que realmente se está dando, hay muchos más casos que no se dan a conocer porque la gente prefiere silenciarlo”.

Omar Anguas, también universitario, expresó que también le parece bien.

“Hoy en día se dan mucho casos de acoso ya sea redes sociales o en los noviazgos. Tuvimos un caso de un familiar que tras un rompimiento de su noviazgo, el ex novio no lo dejaba y fue un relajo aunque no se presentó una denuncia porque los familiares fueron a hablar”.

Sinaí Marote, estudiante de Fisioterapia, señaló que tiene amigos que han sido víctimas de ciberacoso y que a su mismo hermano le pasó.

“Me parece bien la propuesta que hizo la diputada para poder eliminar toda esta situación. Es más común el ciberacoso que cuando pasas en la calle y las personas te acosan. En el caso de mi hermano, él se lo dijo a mis papás y también se levantó una denuncia pero hasta hoy no se ha encontrado quien lo hizo”.

“La gente estará más tranquila”

Cinthia Majil, también universitaria, igual se mostró a favor de la medida.

“Así la gente va a estar más tranquila al momento de estar interactuando en las redes sociales. Creo que una forma de prevenir es no agregar a cualquier persona si no la conoces. Yo creo que en la actualidad tanto chicos y chicas son acosados por igual. A veces utilizan un face falso para hacer esas cosas. Hasta ahora no conozco a nadie que haya sido ciberacosado y gracias a Dios tampoco a mí me ha tocado”.

Merly Dzul Barrancos, alumna de preparatoria, indicó que tipificar el ciberacoso como delito es una forma de proteger a las personas.

“Hoy día hay mucha gente acosadora y lo sé por experiencia. Muchas de mis compañeras han sido acosadas por redes sociales y ellas lo que hicieron fue eliminar a esas personas. Esta ley es necesaria porque hay chicas más pequeñas que pueden caer fácilmente, uno ya grande pues puede bloquear a quien le molesta pero las niñas de repente no saben qué hacer”.

— Iván Canul